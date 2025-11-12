Call of Duty Black Ops 7 rivoluzione la campagna: completamente cooperativa ed endgame a 32 giocatori

Call of Duty Black Ops 7 porterà una delle più grandi novità nella storia della serie: la campagna sarà giocabile completamente in cooperativa e introdurrà una nuova modalità endgame con supporto fino a 32 giocatori

Activision, insieme a Treyarch e Raven Software, ha svelato nuovi dettagli su Call of Duty: Black Ops 7, in uscita il 14 novembre 2025. Il titolo si prepara a proiettare i giocatori nel 2035, dieci anni dopo gli eventi di Black Ops II, con una trama che unisce ritorni iconici e nuove minacce globali.

Una crisi mondiale e il ritorno di Menendez





Il famigerato Raul Menendez è tornato e ha lanciato un ultimatum: distruggere il mondo in tre giorni. I giocatori vestiranno i panni del Comandante David Section Mason (doppiato da Milo Ventimiglia), a capo della squadra délite Specter One, impegnata a sventare la catastrofe e affrontare i fantasmi del passato.

Il cast comprende Mike Harper, Eric Samuels e Leilani 50/50 Tupuola, guidati dal Colonnello Troy Marshall. Farà il suo debutto anche The Guild, colosso tecnologico diretto da Emma Kagan, che promette di proteggere lumanità a ogni costo.

Campagna cooperativa e modalità Endgame





Per la prima volta nella serie, tutte le 11 missioni della campagna saranno interamente giocabili sia in solitaria che in cooperativa. Il tutto culminerà nella nuova attività Endgame, che supporta fino a 32 giocatori in uno scenario ambientato nella città mediterranea di Avalon.

Anche la celebre saga Zombi proseguirà, riprendendo dagli eventi di Black Ops 6 e introducendo versioni alternative dei protagonisti originali Richtofen, Nikolai, Takeo e Dempsey.

Un arsenale di 30 armi fin dal lancio





Sin dal primo giorno, i giocatori avranno accesso a 30 armi totali disponibili in tutte le modalità. Larsenale principale comprende:

6 fucili dassalto , tra cui M15 Mod 0 (disponibile subito) e Peacekeeper Mk1 (livello 52)

, tra cui (disponibile subito) e (livello 52) 6 mitragliette , come Ryden 45K e Carbon 57 (livello 55)

, come e (livello 55) 3 fucili a pompa, 2 mitragliatrici leggere, 3 fucili tattici e 3 fucili di precisione, tra cui XR-3 Ion (livello 43)

Le armi secondarie includono 3 pistole, 2 lanciatori e diverse opzioni da mischia, con il ritorno dello scudo antisommossa e della Katana. Saranno disponibili anche granate come la Granata a Grappolo e abilità Overclock per potenziare gli effetti dellequipaggiamento.

Call of Duty: Black Ops 7 arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows, con inclusione al day-one nel Game Pass. Il pre-load è iniziato il 10 novembre, mentre il gioco sarà attivo dalla mezzanotte del 13 novembre su console e dalle 6:00 del 14 novembre su PC.