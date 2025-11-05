Call of Duty: Black Ops 7, rilasciati i requisiti minimi e consigliati e altre informazioni fondamentali

Call of Duty: Black Ops 7 debutta su PC il 14 novembre 2025, con preload dal 10 novembre. Ecco tutte le informazioni fondamentali che devi sapere sulla versione per PC Windows, tra AMD FSR 4, Anti-Cheat Ricochet e specifiche minime e consigliate.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: Call of Duty: Black Ops 7 arriverà il 14 novembre 2025, e gli sviluppatori di Beenox, in collaborazione con Treyarch, hanno condiviso tutti i dettagli tecnici per prepararsi al lancio. Dal precaricamento alle specifiche di sistema, passando per le ottimizzazioni grafiche e il supporto ai dispositivi portatili Windows, il nuovo capitolo della saga è pronto a offrire un'esperienza di gioco all'altezza delle aspettative.

Sviluppato seguendo la filosofia "Engineered for PC", Black Ops 7 punta a offrire prestazioni elevate e massima libertà di personalizzazione. I giocatori potranno scegliere tra oltre 800 opzioni di configurazione, adattando grafica, comandi e interfaccia alle proprie preferenze.

Il titolo supporta risoluzioni da 1080p a 4K e Ultrawide, integra tecnologie di upscaling come AMD FSR 4 ("e una gamma di altre tecnologie di upscaling e di frame generation"), e include un benchmark tool per testare le prestazioni del proprio hardware. Sul fronte della sicurezza, torna Ricochet Anti-Cheat, ora rafforzato dai requisiti TPM 2.0 e Secure Boot.

Call of Duty: Black Ops 7, ufficiali requisiti minimi e consigliati

Chi effettua il preordine digitale potrà precaricare il gioco dal 10 novembre dalle 18:00 in Italia, mentre il titolo sarà disponibile globalmente dal 14 novembre dalle 6:00 del mattino.

Requisiti minimi

OS: Windows 10 64 Bit (ultimo aggiornamento)

CPU: AMD Ryzen 5 1400 o Intel Core i5-6600

RAM: 8 GB

GPU: AMD Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060 / Intel Arc A580

VRAM: 3 GB

Spazio: SSD con 116 GB disponibili

Requisiti consigliati

OS: Windows 11 64 Bit (ultimo aggiornamento)

CPU: AMD Ryzen 5 1600X o Intel Core i7-6700K

RAM: 12 GB

GPU: AMD Radeon RX 6600XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 / Intel Arc B580

VRAM: 8 GB

Spazio: SSD con 116 GB disponibili

Driver consigliati

AMD: 25.9.2

NVIDIA: 581.42

Intel: 32.0.101.8132

Clicca per ingrandire

Black Ops 7 è completamente compatibile con dispositivi portatili come ROG Ally e Ally X, con interfacce adattate per schermi ridotti e prestazioni fluide anche in mobilità. I preordini digitali includono ricompense immediate come il Reznov Challenge Pack e il Guild Override Camo, utilizzabili in Warzone e Black Ops 6. La Vault Edition offre inoltre contenuti esclusivi come la Operator Collection e un Season Pass BlackCell.