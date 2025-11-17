Call of Duty Black Ops 7 peggio di Infinite Warfare: è il capitolo con la valutazione più bassa di sempre

Call of Duty Black Ops 7 ha segnato probabilmente il lancio peggiore della storia del franchise. Su Metacritic il titolo, allo stato attuale, sfoggia un punteggio utenti di 1.8/10 e circa l'85% di recensioni negative. La stampa è stata sicuramente più generosa, con un punteggio di 84/100, anche se alcuni sostengono che manchino ancora gran parte delle recensioni condotte su console.

Su Steam l'avvio è stato un po' più rilassato: attualmente Black Ops 7 ha una valutazione "Nella media", ma solo il 42% dei feedback è positivo. Tuttavia, i giocatori sostengono che l'utenza di Valve rappresenti solo una frazione dei giocatori PC, in quanto non include quelli del Microsoft Store e della piattaforma Game Pass.

Insomma, il quadro complessivo evidenzia un'accoglienza decisamente aspra per il nuovo sparatutto di Activision e le ragioni sembrano non essere poche. Prima tra tutte la campagna che, secondo lo sviluppatore, rappresenta una vera e propria rivoluzione per la serie oltre che un passo avanti.

Con Call of Duty: Black Ops 7, infatti, la campagna è stata resa per la prima volta completamente cooperativa. Tuttavia, i giocatori lamentano l'impossibilità di mettere in pausa e salvare il gioco in qualsiasi punto, a causa della sua natura always online. Inoltre, in molti definiscono la storia "fuori contesto" e "deludente" a causa di una scrittura che ricollega la trama della modalità "Zombi" all'interno della campagna principale.

È stata anche inserita una nuova componente "endgame" fino a 32 giocatori, ma pare che questa non sia bastata ai giocatori per giustificare il cambio di rotta intrapreso dalla software house. "Il franchise ha smarrito la strada. Questo gioco non sa più cosa vuole essere" si legge in un commento.

Se tutto questo non dovesse bastare, anche molti dei contenuti prettamente estetici sono stati fortemente criticati. Già da tempo Activision ha indicato chiaramente – anche sulla pagina Steam – di utilizzare l'IA per la generazione di una parte dei contenuti. Tuttavia, alcuni "biglietti da visita" presentano un design in stile Studio Ghibli simile a tante altre immagini circolate sul web che hanno trasmesso una sensazione di prodotto realizzato estremamente al risparmio.

È stato poi inevitabile il confronto con Black Ops 6, capitolo rilasciato nel 2024 e che anche noi nella nostra recensione abbiamo apprezzato. Black Ops 6 aveva un sapore di ritorno al passato, di un Call of Duty che affondava le proprie radici nei capitoli storici e più apprezzati del franchise, ma in una veste moderna e al passo coi tempi. Secondo alcuni commenti, quanto di buono era stato fatto e ripreso lo scorso anno, è stato completamente abbandonato con questo nuovo capitolo.

Talvolta, si criticano gli sviluppatori per la volontà di spremere fino all'osso formule rodate e proporre un "more of the same" ad ogni nuovo capitolo. Da questo punto di vista è sicuramente apprezzabile il tentativo di Treyarch di riscrivere un modello consolidato ormai da anni. Tuttavia, pare che Activision abbia voluto osare nella direzione opposta, tagliando il budget e rimescolando le carte, ma "mantenendo lo stesso mazzo": il risultato, a quanto pare, è una serie di contenuti che pesca dai lavori passati senza però alcuna struttura.