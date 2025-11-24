Call of Duty: Black Ops 7, le vendite sono disastrose rispetto a Battlefield 6... ma rimane primo in classifica

Call of Duty: Black Ops 7 ha debuttato con vendite europee molto inferiori a Battlefield 6 e al precedente capitolo, oltre a un durissimo giudizio su Metacritic. Ciononostante, è il gioco più venduto della settimana. Game Pass potrebbe aver influenzato i numeri

Call of Duty: Black Ops 7 ha fatto il suo debutto europeo con numeri tutt'altro che entusiasmanti. Secondo i dati riportati da The Game Business e GSD, le vendite iniziali sono inferiori del 63% rispetto a quelle di Battlefield 6 nella sua prima settimana, numeri che delineano un confronto sorprendentemente sfavorevole per uno dei franchise più importanti dell'industria videoludica.

Il nuovo capitolo ha inoltre registrato un calo di "oltre" il 50% rispetto al lancio di Call of Duty: Black Ops 6, confermando un trend negativo che molti analisti sospettavano già da tempo. Il clima di pessimismo era nell'aria: la stessa Activision aveva adottato una comunicazione più cauta del solito, evitando le tipiche dichiarazioni trionfali che accompagnano i lanci della serie.

A complicare il quadro c'è il giudizio degli utenti: su Metacritic, Black Ops 7 ha ottenuto un duro verdetto di "Overwhelming Dislike", diventando il titolo Call of Duty con il peggior user score di sempre. Un risultato che riflette un malcontento diffuso e che potrebbe avere ripercussioni sul futuro della saga.

Vendite sotto le aspettative, ma comunque Call of Duty: Black Ops 7 è primo in settimana

Ciononostante, i dati GSD rivelano un paradosso interessante: nonostante le vendite sotto le aspettative, Black Ops 7 è comunque il gioco più venduto della settimana in Europa, sia in termini di copie che di ricavi. Un primato che dimostra il peso commerciale del brand, anche in un momento di difficoltà.

Una parte del calo potrebbe essere attribuita alla disponibilità del gioco su Xbox e PC tramite Game Pass Ultimate, dove gli abbonati possono accedervi senza costi aggiuntivi. Questo inevitabilmente incide sulle vendite tradizionali pur senza riflettere necessariamente un minor interesse da parte dei giocatori.

Nel frattempo, il team di sviluppo è già al lavoro sulle patch. L'aggiornamento più recente ha risolto vari problemi, tra cui la difficoltà eccessiva di alcune sfide mimetiche, soprattutto nella modalità Zombie, dove certi camos risultavano fino a tre volte più difficili da ottenere del previsto.