Call of Duty: Black Ops 7, annunciato un nuovo sistema di sicurezza, arrivano TPM 2.0 e Secure Boot

Activision ha annunciato che Call of Duty: Black Ops 7 richiederà TPM 2.0 e Secure Boot per funzionare su PC, diventando il primo titolo della serie con tali vincoli. Le due tecnologie serviranno al sistema anti-cheat RICOCHET per ridurre hacking e manomissioni, seguendo l'esempio di Battlefield 6

Activision ha ufficialmente confermato che Call of Duty: Black Ops 7 sarà il primo titolo della serie a richiedere TPM 2.0 e Secure Boot per poter essere eseguito su PC. Questa decisione segna un importante cambiamento nelle politiche di sicurezza dei giochi della casa, che punta a garantire una maggiore integrità del sistema e un'efficace lotta contro i cheater.

Il nuovo capitolo della celebre saga uscirà l'11 novembre 2025, ma già ora sappiamo che non potrà essere avviato su macchine che non rispettano questi standard. Fino ad oggi, nessun titolo della serie Call of Duty aveva richiesto queste tecnologie hardware, che invece diventeranno fondamentali per il funzionamento del sistema anti-cheat RICOCHET, sviluppato internamente da Activision.

TPM 2.0 (Trusted Platform Module) è un chip dedicato, integrato nella scheda madre o nel processore, che consente la crittografia a livello hardware e verifica che il firmware e il sistema operativo non siano stati manomessi. In altre parole, serve a garantire che il PC su cui gira il gioco sia sicuro e autentico.

Il secondo requisito, Secure Boot, è una funzionalità di sicurezza che verifica l'integrità del kernel di Windows, dei driver e di tutti i software essenziali al momento dell'avvio del computer. Entrambe le tecnologie lavoreranno insieme per assicurare che il gioco venga eseguito in un ambiente protetto e privo di alterazioni.

Activision ha spiegato che queste misure sono parte integrante di una strategia volta a ridurre drasticamente il numero di hacker e modder che, nel corso degli anni, hanno infestato la serie. L'obiettivo è impedire agli utenti di manipolare file di sistema o software di terze parti che possano compromettere l'esperienza di gioco online.

È interessante notare che Battlefield 6, titolo concorrente di Electronic Arts, richiede anch'esso TPM 2.0 e Secure Boot: se il vostro PC è già pronto per Battlefield 6, sarà compatibile anche con Black Ops 7.