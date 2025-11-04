Call of Duty: Black Ops 7, annunciato un nuovo sistema di sicurezza, arrivano TPM 2.0 e Secure Boot

Call of Duty: Black Ops 7, annunciato un nuovo sistema di sicurezza, arrivano TPM 2.0 e Secure Boot

Activision ha annunciato che Call of Duty: Black Ops 7 richiederà TPM 2.0 e Secure Boot per funzionare su PC, diventando il primo titolo della serie con tali vincoli. Le due tecnologie serviranno al sistema anti-cheat RICOCHET per ridurre hacking e manomissioni, seguendo l'esempio di Battlefield 6

Activision ha ufficialmente confermato che Call of Duty: Black Ops 7 sarà il primo titolo della serie a richiedere TPM 2.0 e Secure Boot per poter essere eseguito su PC. Questa decisione segna un importante cambiamento nelle politiche di sicurezza dei giochi della casa, che punta a garantire una maggiore integrità del sistema e un'efficace lotta contro i cheater.

Il nuovo capitolo della celebre saga uscirà l'11 novembre 2025, ma già ora sappiamo che non potrà essere avviato su macchine che non rispettano questi standard. Fino ad oggi, nessun titolo della serie Call of Duty aveva richiesto queste tecnologie hardware, che invece diventeranno fondamentali per il funzionamento del sistema anti-cheat RICOCHET, sviluppato internamente da Activision.

TPM 2.0 (Trusted Platform Module) è un chip dedicato, integrato nella scheda madre o nel processore, che consente la crittografia a livello hardware e verifica che il firmware e il sistema operativo non siano stati manomessi. In altre parole, serve a garantire che il PC su cui gira il gioco sia sicuro e autentico.

Il nuovo sistema di sicurezza di Call of Duty: Black Ops 7

Il secondo requisito, Secure Boot, è una funzionalità di sicurezza che verifica l'integrità del kernel di Windows, dei driver e di tutti i software essenziali al momento dell'avvio del computer. Entrambe le tecnologie lavoreranno insieme per assicurare che il gioco venga eseguito in un ambiente protetto e privo di alterazioni.

Activision ha spiegato che queste misure sono parte integrante di una strategia volta a ridurre drasticamente il numero di hacker e modder che, nel corso degli anni, hanno infestato la serie. L'obiettivo è impedire agli utenti di manipolare file di sistema o software di terze parti che possano compromettere l'esperienza di gioco online.

È interessante notare che Battlefield 6, titolo concorrente di Electronic Arts, richiede anch'esso TPM 2.0 e Secure Boot: se il vostro PC è già pronto per Battlefield 6, sarà compatibile anche con Black Ops 7.

4 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Saturn04 Novembre 2025, 14:01 #1
Va benissimo ! Possono richiedere anche lo SPID, la scansione dell'iride e la dichiarazione dei redditi, per quanto mi riguarda.

Manco mezz'euro vi do !!!

Per principio.

Pure se nella macchina che ho dedicata al gaming tutto ciò è attivo.

ll pc devo poterlo tenere settato come mi pare, diversamente mi compravo una scatoletta di consolle.

Quanto costerà a proposito al day-1 questa beta..err...questo nuovo gioco ? 80, 90&#8364; ?

Mi raccomando....SOTTO CON I PRE-ORDER !!!
Titanox204 Novembre 2025, 14:12 #2
ma esiste ancora sto franchise? l'ultimo che ho comprato sarà stato 15 anni fa
Giuss04 Novembre 2025, 15:45 #3
Alla fine se uno ha un PC gaming non proprio antiquato sicuramente ha anche Windows 11 e quindi quelle funzioni le ha già attive, non vedo cosa cambia

Anzi ben venga se si riuscisse a migliorare le difese dai cheater ma ci credo poco....
dominator8404 Novembre 2025, 16:20 #4
lo hanno annunciato 1 mese fa, in concomitanza con la beta di bf - che richiedeva l'attivazione di secure boot e tpm

semplicemente con bo7 sarà effettivo, mentre fino a qualche giorno fa ti arrivava solo l'avviso di attivare il tpm

ricochet anti-cheat? ricoSCEMO cheaters palesi con tutti attivo, che frullano la lobby in 5 minuti, non vengono riconosciuti e continuano a proliferare

le solite cazzate di actimel, buone per spennare i polli con dlc mobile spacciati per giochi completi e buggati

