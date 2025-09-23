C64 Ultimate: boom di preordini per la riproduzione dell'originale Commodore
La rinata Commodore segna un successo inaspettato con oltre 10.000 preordini del nuovo C64 Ultimate, generando più di 2 milioni di dollari. Guidata da Christian Simpson, la storica azienda propone tre versioni del computer anni 80 rivisitato in chiave FPGAdi Vittorio Rienzo pubblicata il 23 Settembre 2025, alle 14:49 nel canale Videogames
La storica sigla Commodore, tornata sul mercato dopo anni di assenza e vicissitudini legali, segna un risultato sorprendente con il nuovo C64 Ultimate, reinterpretazione moderna del celebre home computer degli anni ’80: i preordini hanno superato le 10.000 unità.
Poiché la macchina è disponibile in diverse edizioni, e quindi con costi variabili, l'azienda aveva già anticipato di aver raccolto oltre 2 milioni di dollari dall'apertura dei preordini. Un dato che testimonia non solo la crescente passione per il retrogaming, ma anche una community forte e presente.
On behalf of the entire Commodore team, a HUGE THANK YOU goes out to you, our incredible community. Hitting 10K pre-orders of the Commodore 64 Ultimate is only possible because of your passion and support.— Official Commodore® (@commodoreofcl) September 21, 2025
Together, we’re not just reliving history, we’re building the future… pic.twitter.com/l2YJmQBBgO
Il progetto è guidato da Christian Simpson, che ha riunito un team di ex dipendenti storici per dare nuova vita al marchio. Su X, la società ha ringraziato i sostenitori e ha sottolineato come “raggiungere le 10.000 prenotazioni sia stato possibile solo grazie alla passione e al supporto della community”. Avevamo parlato del C64 Ultimate già a luglio, al suo annuncio, evidenziando le capacità della nuova piattaforma.
Il C64 Ultimate è basato sulla tecnologia FPGA e sfrutta la scheda Ultimate 64 Elite-II, sviluppata dall’ingegnere Gideon Zweijtzer. Non si tratta quindi di un semplice emulatore software, ma di una riproduzione fedele e potenziata dell’originale architettura a 8 bit.
Tre le versioni disponibili:
- Basic Beige Edition (256,49 €), dal design classico e prezzo più accessibile.
- Starlight Edition (299,24 €), con scocca trasparente e illuminazione LED sincronizzata con audio e giochi.
- Founders Edition (427,49 €), rivolta ai collezionisti, con dettagli dorati, badge commemorativo, t-shirt esclusiva e contenuti dedicati.
Il posizionamento del nuovo Commodore in termini di prezzo non è certo tra i più bassi. Operazioni simili sono state tentate anche da Nintendo e Sony, con un discreto successo, ma sempre in fasce di prezzo più che accessibili.
Allo stesso tempo, però, va riconosciuto che non si tratta di un semplice emulatore, ma di una piattaforma completa che riproduce quella originale. Per cui, in un mercato estremamente competitivo come quello dei videogiochi, il risultato ottenuto dal C64 Ultimate è senza dubbio notevole.
Vorrei saperlo perchè anche io ho 2 C64/128 completi di monitor, joystick, drive cassetta, drive disco e anche modem per collegarsi al videotel e bbs
penso poco/nulla
è il piu venduto della storia, ne esistono milioni di modelli in giro
Il valore di un Commodore 64 usato varia molto, ma in generale si può trovare tra i 30 e i 150 euro per un modello base funzionante, mentre versioni più complete con accessori originali e console in buone condizioni possono valere anche di più, fino a 200-300 euro o oltre per pezzi da collezione o lotti particolari. Il prezzo dipende molto dalle condizioni, dalla presenza degli accessori originali (alimentatore, datasette, giochi) e dalla rarità
Ho dato un occhio su ebay e mi pare che i prezzi siano lievitai non poco, ne vedo uno nudo senza alimentatore a ben 70 altri da 150 a 300...
ma allora, questi che hanno sede a Roma sulla Tiburtina nei pressi del GRA, chi sono ?? LINK ->> https://commodore.inc/about/
Qui LINK ->> https://www.insalatamista.blog/p/la-commodore-ora-ha-sede-a-roma-e raccontano di avere rilevato il marchio nel 2021...
ma allora, questi che hanno sede a Roma sulla Tiburtina nei pressi del GRA, chi sono ?? LINK ->> https://commodore.inc/about/
Ho visto il video su Youtube del nuovo CEO di questa C=, che è un attore che fa video di retrocomputing su Youtube, in cui spiega nei dettagli tutta la storia che ha fatto la Commodore dal fallimento a oggi, con tutte le società che si sono passati di mano il marchio, e le ha nominate proprio tutte, tutte tranne una, proprio quella.
ma allora, questi che hanno sede a Roma sulla Tiburtina nei pressi del GRA, chi sono ?? LINK ->> https://commodore.inc/about/
https://commodore.inc/content/media/2025/07/IT.pdf
C'è un po' di bega, sembrerebbe...
più virgole che beghe, direi.
