C'è un nuovo modo per provare Fortnite: basta aprire Discord

C'è un nuovo modo per giocare a Fortnite. Grazie a una collaborazione tra Epic Games, NVIDIA e Discord, infatti, il popolare gioco può essere provato in modo immediato, senza la necessità di scaricare o installare alcuna applicazione. Il nuovo servizio, infatti, prevede l'integrazione della tecnologia di GeForce NOW all'interno di Discord. In questo modo, gli utenti possono accedere a Fortnite direttamente dall'app di Discord. Nel frattempo, Fortnite ha annunciato nuovi crossover a tema horror per celebrare al meglio Halloween.

Un servizio pensato per nuovi giocatori

L'obiettivo principale della nuova collaborazione è quello di attirare nuovi giocatori su PC. È possibile, infatti, provare Fortnite tramite Discord con due sessioni di prova da 30 minuti per settimana. Per accedere alla prova del gioco basta aver collegato gli account di Epic Games e Discord.

L'iniziativa, che durerà fino al prossimo 30 ottobre, rappresenta un primo passo di una partnership più articolata che potrebbe vedere NVIDIA e Discord collaborare in futuro per la promozione di giochi da provare in streaming, direttamente dall'app del social e senza la necessità di ulteriori installazioni o la richiesta di accedere a GeForce NOW.

La disponibilità di Fortnite in Discord è ancora in fase di distribuzione. Il gioco dovrebbe essere accessibile in diversi Paesi anche se, per il momento, sembra essere necessaria la presenza negli Stati Uniti (oppure l'uso di una VPN con collegamento a un server americano).

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori iniziative di questo tipo. Di certo, si tratta di un'opportunità molto interessante, soprattutto se sarà estesa a giochi di diverso tipo che prevedono un costo di acquisto iniziale. In questo modo, gli utenti avranno modo di provare una demo e avere un'idea più precisa in merito alle caratteristiche del titolo prima di effettuarne l'acquisto.