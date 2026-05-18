Bungie ammette i problemi di Marathon: 'Troppo ripetitivo e stressante'

Bungie ha ammesso che la prima stagione di Marathon presenta problemi di accessibilità, progressione e bilanciamento. Il team considera questa fase solo l'inizio di un percorso di sviluppo più ampio. Con la Stagione 2 arriveranno nuove soluzioni, tra cui il ritorno delle Duo, un Vault più grande e una progressione accelerata

Bungie ha pubblicato su Steam un aggiornamento dettagliato per fare il punto sull'evoluzione di Marathon, a quasi tre mesi dall'avvio della sua prima stagione. Lo studio descrive questa fase iniziale come il primo passo di un progetto destinato a svilupparsi nel corso di più stagioni, con il supporto di una community considerata già molto partecipe.

Secondo gli sviluppatori, il piano consiste nell'ampliare progressivamente il gioco, intervenendo sia sui problemi evidenziati dai giocatori sia sugli elementi centrali dell'esperienza survival. L'obiettivo è trasformare Marathon in un titolo più soddisfacente e meglio bilanciato, senza modificare la sua identità competitiva.

Tra gli aspetti che richiedono interventi prioritari, Bungie cita la necessità di ridurre la sensazione di eccessiva ripetitività e di rendere i progressi più appaganti. Sono previsti miglioramenti al matchmaking, all'interfaccia, al meta dell'endgame e all'esperienza di chi affronta le partite da solo o in coppia.

Bungie riconosce delle criticità di Marathon

Lo studio ammette che i nuovi utenti possono sentirsi sopraffatti da tutorial, sistemi complessi, gestione del bottino e costante pressione del PvP. Chi dispone di poco tempo o non ha un gruppo fisso incontra difficoltà ancora maggiori, con il rischio di restare bloccato in una fase iniziale poco gratificante.

Bungie sottolinea inoltre che l'endgame attuale soffre di un eccesso di granate, fucili di precisione e abilità difensive, elementi che rendono gli scontri confusi e stressanti. Gli sviluppatori riconoscono anche che non tutti desiderano affrontare sempre sessioni ad altissima competitività, e che servono modalità dal ritmo più rilassato.

Per rispondere a queste criticità, la Stagione 2 introdurrà diverse novità. Tra quelle già confermate figurano il ritorno delle partite in Duo attraverso code a rotazione, l'aumento dello spazio disponibile nel Vault e una progressione più rapida per le fazioni e per i livelli dei Runner. Nel frattempo, ricordiamo che Sony ha dovuto svalutare pesantemente l'acquisizione di Bungie dopo l'insuccesso di Marathon.