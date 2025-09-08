Borderlands 4: svelati gli orari di pubblicazione del gioco

Gearbox Software e 2K hanno confermato gli orari di lancio di Borderlands 4, il nuovo attesissimo capitolo di questa saga iconica.

Dopo sei anni di attesa, i fan della saga possono finalmente segnare una data ed un orario sul calendario: Borderlands 4 uscirà l11 settembre 2025 alle ore 9:00 PT (le 18:00 in Italia).

Gearbox Entertainment ha ufficializzato gli orari di rilascio globale del nuovo capitolo della celebre serie looter shooter, confermando che il lancio sarà contemporaneo su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.

I giocatori di altre aree del mondo, come Singapore, Giappone, Australia e Nuova Zelanda, potranno accedere al titolo il 12 settembre, in base al fuso orario locale. Inoltre c'è da segnalare quanto i giocatori siano in hype per questo titolo: Borderlands 4 è infatti secondo nella top 10 globale di Steam nonostante si tratti ancora di un gioco in fase di prenotazione.

Borderlands 4: orari di rilascio e dettagli sul nuovo capitolo

Il nuovo capitolo porta i giocatori sul pianeta Kairos, dove quattro inediti Cacciatori della Cripta dovranno affrontare una delle minacce più oscure mai incontrate: il Timekeeper, sovrano di fatto del pianeta. La narrazione intreccia azione e collaborazione con le varie fazioni ribelli, tra cui la Crimson Resistance, offrendo una trama che promette più libertà e profondità rispetto al passato.

Gearbox ha sottolineato come Borderlands 4 migliori ogni aspetto del terzo capitolo, a partire dalla struttura delle missioni. I giocatori potranno affrontare la campagna principale in un ordine più libero, scegliendo se seguire le missioni principali o cimentarsi con le numerose attività opzionali.

Una delle novità più attese riguarda lendgame, che sarà particolarmente ricco. Dopo la conclusione della campagna, i giocatori avranno accesso alla Ultimate Vault Hunter Mode, con nuove Specializzazioni, bonus esclusivi chiamati Firmware, e molte altre sfide pensate per mantenere alto linteresse e il support del titolo nel lungo periodo. Gearbox ha già lasciato intendere che i contenuti post-lancio non mancheranno, suggerendo aggiornamenti regolari e possibili espansioni.

Se gli utenti Xbox, PlayStation e PC potranno partire subito l11 settembre, gli utenti della nuova Nintendo Switch 2 dovranno attendere fino al 3 ottobre 2025 per poter mettere le mani sul titolo.