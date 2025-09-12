Borderlands 4 su Steam è un caso: le recensioni sono 'miste', accuse per la scarsa ottimizzazione e record di giocatori

Borderlands 4 ha finalmente debuttato e i giocatori stanno iniziando a dire la loro online sul nuovo titolo di Gearbox. Le recensioni su Steam lo inseriscono nella categoria "Mixed", tra hype e critiche feroci, soprattutto a causa dell'ottimizzazione su PC.

Il debutto di Borderlands 4, attesissimo nuovo capitolo della saga firmata da Gearbox Software, non è stato privo di scossoni. Lanciato su PC in diverse regioni il giovedì mattina, il gioco ha subito fatto registrare numeri impressionanti in termini di partecipazione: secondo i dati di SteamDB, i giocatori simultanei hanno sfiorato quota 200.000, confermando l'enorme curiosità intorno al titolo.

Tuttavia, l'entusiasmo dei fan si è scontrato con una realtà meno rosea: le prestazioni su PC. Poco dopo il lancio, Borderlands 4 è precipitato a un preoccupante punteggio di Mostly Negative su Steam, prima di risalire leggermente e stabilizzarsi sull'attuale giudizio Mixed. A oggi, solo il 49% delle 1.819 recensioni pubblicate sulla piattaforma risulta positivo, mentre la restante parte esprime forte insoddisfazione.

Le critiche si concentrano in modo quasi unanime sull'ottimizzazione, ritenuta insufficiente. Molti utenti lamentano cali drastici di framerate, stuttering e tempi di caricamento eccessivi, al punto da rendere l'esperienza di gioco frustrante. Nei forum e nelle recensioni emergono definizioni severe, con diversi giocatori che hanno bollato il titolo come "unoptimized and horrible", ossia non ottimizzato e orribile.

Borderlands 4: le recensioni di Steam sono alquanto feroci

Il malcontento stride con il forte traino che la saga rappresenta nel panorama dei looter shooter. Borderlands, con il suo mix unico di umorismo, azione e stile cel-shading, è da anni un punto di riferimento per gli appassionati. Borderlands 4 introduce quattro nuovi Cacciatori della Cripta (Vault Hunters), tra cui Vex, nuova Sirena del gruppo, elemento che aveva acceso le aspettative dei fan di lunga data.

Nonostante le difficoltà tecniche, l'interesse resta altissimo. La serie vanta una base di fan affezionata, e il numero elevato di utenti collegati simultaneamente su Steam testimonia la volontà di molti di dare una chance al titolo, confidando in rapidi aggiornamenti correttivi da parte di Gearbox.

È probabile che le prossime settimane saranno decisive: patch mirate potrebbero ribaltare il sentiment della community, migliorando la percezione complessiva del lancio.