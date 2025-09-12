Borderlands 4 su Steam è un caso: le recensioni sono 'miste', accuse per la scarsa ottimizzazione e record di giocatori

Borderlands 4 su Steam è un caso: le recensioni sono 'miste', accuse per la scarsa ottimizzazione e record di giocatori

Borderlands 4 ha finalmente debuttato e i giocatori stanno iniziando a dire la loro online sul nuovo titolo di Gearbox. Le recensioni su Steam lo inseriscono nella categoria "Mixed", tra hype e critiche feroci, soprattutto a causa dell'ottimizzazione su PC.

di pubblicata il , alle 12:41 nel canale Videogames
Gearbox SoftwareBorderlands
 

Il debutto di Borderlands 4, attesissimo nuovo capitolo della saga firmata da Gearbox Software, non è stato privo di scossoni. Lanciato su PC in diverse regioni il giovedì mattina, il gioco ha subito fatto registrare numeri impressionanti in termini di partecipazione: secondo i dati di SteamDB, i giocatori simultanei hanno sfiorato quota 200.000, confermando l'enorme curiosità intorno al titolo.

Tuttavia, l'entusiasmo dei fan si è scontrato con una realtà meno rosea: le prestazioni su PC. Poco dopo il lancio, Borderlands 4 è precipitato a un preoccupante punteggio di Mostly Negative su Steam, prima di risalire leggermente e stabilizzarsi sull'attuale giudizio Mixed. A oggi, solo il 49% delle 1.819 recensioni pubblicate sulla piattaforma risulta positivo, mentre la restante parte esprime forte insoddisfazione.

Le critiche si concentrano in modo quasi unanime sull'ottimizzazione, ritenuta insufficiente. Molti utenti lamentano cali drastici di framerate, stuttering e tempi di caricamento eccessivi, al punto da rendere l'esperienza di gioco frustrante. Nei forum e nelle recensioni emergono definizioni severe, con diversi giocatori che hanno bollato il titolo come "unoptimized and horrible", ossia non ottimizzato e orribile.

Borderlands 4: le recensioni di Steam sono alquanto feroci

Il malcontento stride con il forte traino che la saga rappresenta nel panorama dei looter shooter. Borderlands, con il suo mix unico di umorismo, azione e stile cel-shading, è da anni un punto di riferimento per gli appassionati. Borderlands 4 introduce quattro nuovi Cacciatori della Cripta (Vault Hunters), tra cui Vex, nuova Sirena del gruppo, elemento che aveva acceso le aspettative dei fan di lunga data.

Nonostante le difficoltà tecniche, l'interesse resta altissimo. La serie vanta una base di fan affezionata, e il numero elevato di utenti collegati simultaneamente su Steam testimonia la volontà di molti di dare una chance al titolo, confidando in rapidi aggiornamenti correttivi da parte di Gearbox.

È probabile che le prossime settimane saranno decisive: patch mirate potrebbero ribaltare il sentiment della community, migliorando la percezione complessiva del lancio.

I migliori sconti su Amazon oggi
6 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
UtenteHD12 Settembre 2025, 13:02 #1
Ovvio che dovrebbero ottimizzare tutto prima, ma gia' se e' giocabile e' molto meglio di altri famosissimi usciti poco tempo fa.
Spero lo migliorino in fretta e le votazioni risalgano.
Per me fino a quando non scendera' sotto i 10 non lo prendero' e per allora sara' perfetto e veloce.
Per articolo parte del problema e' anche che un titolo famoso che da molte pretese sia maggiormente portato a recensioni negative, mentre giochi di bassa lega dove devi solo cliccare velocemente su un frutto o poco piu' abbiamo votazioni eccezionali, eh come per i Social tutto assurdo HAHAHA
dominator8412 Settembre 2025, 13:29 #2
ancora co sta storia dell'ottimizzazione?!?

per Diana... se una 5060 lo fa girare a 240fp con FG 4x a 1080p... ma che volete di piu'?

oggi upscaler e FG dettano regola, sono quella la base, il raster è secondario

FG e AFMF e Smooth sacro fluido, funzioano pure sulle gen precedenti, e anche bene

fatevene una ragione
ndrmcchtt49112 Settembre 2025, 13:30 #3
Il caso è come la gente acquisti prodotti in beta (se va bene) mal ottimizzati e buggati al day one come se fosse una ragione di vita... che aumentino pure i prezzi
matsnake8612 Settembre 2025, 14:21 #4
Originariamente inviato da: dominator84
ancora co sta storia dell'ottimizzazione?!?

per Diana... se una 5060 lo fa girare a 240fp con FG 4x a 1080p... ma che volete di piu'?

oggi upscaler e FG dettano regola, sono quella la base, il raster è secondario

FG e AFMF e Smooth sacro fluido, funzioano pure sulle gen precedenti, e anche bene

fatevene una ragione


Ma sai cosa...
È che a fronte di un comparto grafico non troppo diverso dal precedente, questo capitolo gira decisamente peggio rispetto al predecessore.
Poi puoi metterci tutti gli artifici che vuoi per raggiungere un framerate accettabile, tra frame finti , risoluzioni sub 720p che sembra di tornare al 2009 e dlss magic.
Ma la verità è che Unreal e fine 5 continua a dimostrare di essere Totalmente inadeguato all'hardware attuale.
"Another UE5 slop!" TM.
Titanox212 Settembre 2025, 14:28 #5
un gioco su pc che gira male all'uscita? che strano non accade praticamente mai
Ogni nuovo gioco il giorno dopo puntualmente si legge una news come questa
GianMi12 Settembre 2025, 14:40 #6

Basterà aspettare un po'...

...e lo regaleranno su Epic, come il 2, il 3 e spin off vari. Per allora girerà benissimo :-)

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^