Borderlands 4 per Switch 2 rinviato a tempo indeterminato, le prestazioni non sarebbero soddisfacenti

Gearbox e 2K hanno posticipato luscita di Borderlands 4 su Nintendo Switch 2, originariamente fissata per il 3 ottobre 2025. La decisione, motivata da esigenze di sviluppo e ottimizzazione, comporta lannullamento e il rimborso dei preorder

Gearbox Software e 2K Games hanno annunciato il rinvio della versione Nintendo Switch 2 di Borderlands 4, inizialmente prevista per il 3 ottobre 2025. Lo studio ha motivato la decisione con la necessità di "ulteriore tempo di sviluppo e rifinitura per garantire agli utenti "la migliore esperienza possibile".

Tutti i preordini digitali verranno cancellati e rimborsati automaticamente a partire dal 26 settembre. Nonostante la mancanza di una nuova data di uscita, Gearbox precisa che il progetto non è stato cancellato: la volontà è far coincidere il debutto su Switch 2 con l'introduzione della funzionalità cross-save – per la quale, naturalmente, non è stata condivisa alcuna tempistica precisa.

Greetings, Vault Hunters - We need to share that the release of Borderlands 4 on Nintendo Switch 2 is being delayed. We do not take this decision lightly, but are committed to ensuring we deliver the best possible experience to our fans, and the game needs additional development… — Borderlands (@Borderlands) September 23, 2025

La scelta arriva dopo settimane di preoccupazioni da parte della community. Già in fase di annuncio, infatti, le dichiarazioni del CEO Randy Pitchford sulle prestazioni attese su Switch 2 avevano suscitato dubbi. Le prove durante eventi come Gamescom e PAX West non hanno contribuito a dissiparli, ma anzi hanno evidenziato difficoltà tecniche sul nuovo hardware Nintendo.

Lanciato lo scorso 12 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Borderlands 4 è stato accolto positivamente dal pubblico, ma non senza riserve. Numerosi giocatori hanno segnalato problemi di performance, con cali di frame rate e bug, che hanno richiesto il rilascio rapido di una patch correttiva per migliorare la stabilità su PC.

Se consideriamo che l'hardware di Switch è il meno performante tra tutte le piattaforme che supporteranno il gioco e ci aggiungiamo che Unreal Engine 5 ha mostrato qualche esitazione di troppo anche su PC di fascia molto alta, diventa comprensibile che Gearbox non voglia correre rischi.