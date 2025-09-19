Borderlands 4: Gearbox punta a migliorare performance e stabilità con aggiornamenti mirati

Nonostante il CEO Pitchford abbia preso male le critiche dei giocatori per l'ottimizzazione di Borderlands 4, gli sviluppatori Gearbox Software hanno dichiarato che il tema ha la massima priorità, con una patch già rilasciate e altre in arrivo, mentre le console riceveranno a breve l'opzione Field of View (FOV).

Borderlands 4, una delle uscite più importanti dell'anno, è stato accolto con entusiasmo per il suo gameplay, ritenuto da molti un ritorno allo spirito di Borderlands 2, ma le prestazioni su PC hanno suscitato forti critiche. Come riportato qui e qui nei giorni scorsi, il CEO della software house Randy Pitchford non è andato giù per il sottile, affrontando a muso duro i giocatori.

Dietro le quinte però, Gearbox Software, ovvero gli sviluppatori, sta lavorando alacremente per correre ai ripari. Di seguito il messaggio apparso su X:

Ehi, Cacciatori della Cripta!

Vogliamo ringraziarvi per aver accolto Borderlands 4 nel mondo. È passato meno di una settimana dal lancio del gioco, ed è stato incredibile vedere milioni di giocatori immergersi in Kairos e stringere legami con i nuovi Cacciatori della Cripta.

GRAZIE!

Stiamo leggendo ogni singolo feedback che condividete. Alcune delle cose su cui abbiamo già iniziato ad agire sono:

Sappiamo che alcuni giocatori PC stanno riscontrando bug e crash. Vi sentiamo . Gli aggiornamenti per migliorare stabilità e prestazioni hanno già iniziato a essere distribuiti durante il weekend e un altro arriverà questo giovedì. Questa è la nostra priorità assoluta.

Un'opzione per il cursore del Campo Visivo (FOV) su console è attualmente in fase di test e presto arriveranno ulteriori informazioni. Alcuni giocatori console hanno segnalato problemi di prestazioni e stiamo indagando anche su questi, con aggiornamenti pianificati in arrivo.

Siamo entusiasti di vedere così tanti di voi divertirsi su Kairos e, come ringraziamento, abbiamo appena rilasciato ulteriori ricompense di gioco con il Break Free Pack, già disponibile!

Apprezziamo i vostri feedback e ci impegniamo a offrire un'esperienza Borderlands 4 incredibile per tutti i giocatori.

Grazie

Insomma, polemiche dei vertici a parte, la software house ha ribadito che la stabilità della versione PC rappresenta la massima priorità, con aggiornamenti già in distribuzione e ulteriori correttivi in arrivo nei prossimi giorni. Una prima patch ha affrontato crash legati a stati di animazione, gestione audio, controlli di collisione e problematiche con alcune GPU. Contestualmente, è stato risolto un conflitto che coinvolgeva il pacchetto bonus Gilded Glory e il Reward Center, bug che verrà sanato anche su console non appena completate le procedure di certificazione.

Pitchford ha sottolineato che il titolo non è stato concepito per competere con gli sparatutto competitivi ad alto frame rate, invitando gli utenti a sfruttare tecnologie come DLSS e Frame Generation per migliorare la fluidità. Nonostante gli interventi, il consiglio rimane valido ed è qualcosa a cui i giocatori dovranno abituarsi, perché si tratta di tecnologie che sono "qui per restare".