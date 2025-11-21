Borderlands 4: 2K Games rende gratis il primo Bounty Pack dopo i problemi di ottimizzazione

A causa dei problemi tecnici al lancio di Borderlands 4, 2K Games ha reso gratuito il DLC Bounty Pack 1. Il contenuto introduce una nuova missione festiva, cosmetici ed equipaggiamento. I possessori delle edizioni premium riceveranno anche il futuro Bounty Pack 5 nel 2026

Il lancio di Borderlands 4 non è stato tra i più semplici, con la community PC che ha lamentato fin da subito gravi problemi di performance, instabilità e bug tali da compromettere l'esperienza di gioco. Una situazione che si è riflessa sulle vendite insoddisfacenti del titolo, almeno nel primo periodo di disponibilità.

Gearbox, tuttavia, ha dimostrato un impegno costante nel migliorare il titolo, pubblicando aggiornamenti correttivi e, più recentemente, un patch in cui ha promesso un incremento delle prestazioni fino al 20%.

Nonostante tali sforzi, la mole di lavoro necessaria per risolvere le criticità ha inevitabilmente rallentato lo sviluppo dei contenuti aggiuntivi. È proprio in questo contesto che arriva l'annuncio sorprendente di 2K Games: il Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day, originariamente previsto come primo DLC a pagamento della stagione, è stato invece distribuito gratuitamente a tutti i possessori di Borderlands 4 a partire da ieri, 20 novembre.

La decisione è stata motivata dal fatto che Gearbox "si è resa conto che c'era più caos che tempo" per includere tutto il contenuto pianificato, dovendo al contempo continuare a lavorare sulle ottimizzazioni del gioco base.

Che cosa viene introdotto in Borderlands 4 con il Bounty Pack 1?

Il Bounty Pack 1 introduce una nuova linea di missioni dedicata a Rush, leader degli Oubounders, che invita i giocatori a rivivere i ricordi della sua infanzia e a diffondere lo spirito delle festività. Una sorta di "Natale nello spazio", così come definito da parte della community.

Oltre alla missione principale, il contenuto include 24 nuovi elementi cosmetici, quattro pezzi di equipaggiamento con statistiche variabili e una serie di collezionabili e bonus nascosti.

Come ulteriore ringraziamento verso la community, 2K Games ha annunciato che i possessori delle edizioni Deluxe, Super Deluxe o del Bounty Pack Bundle riceveranno gratuitamente anche il futuro Bounty Pack 5, previsto per il 2026.

L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare sensibilmente la qualità e la ricchezza dei contenuti futuri, assicurando che i prossimi pacchetti risultino più corposi e in linea con le aspettative dei fan.