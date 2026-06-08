Bloober Team porta l'horror psicologico nell'universo di Star Trek con Shadow Frontier, una nuova avventura prevista nel 2027

Bloober Team ha annunciato Star Trek: Shadow Frontier, un horror psicologico ambientato nell'universo di Star Trek. Il gioco seguirà Ro Laren in una missione di salvataggio che si trasformerà in un incubo tra entità aliene e realtà distorta. L'uscita è prevista nel 2027 su PC

Bloober Team continua ad ampliare il proprio catalogo di produzioni horror annunciando un nuovo progetto ambientato nell'universo di Star Trek. Lo studio polacco, già impegnato con Cronos: The New Dawn, il remake del primo Silent Hill e Layers of Fear 3, ha svelato Star Trek: Shadow Frontier, un'avventura sci-fi con forti elementi di horror psicologico prevista per il 2027.

Il gioco metterà i giocatori nei panni di Ro Laren, ufficiale bajoriana conosciuta dai fan della serie televisiva Star Trek: The Next Generation e tornata recentemente anche in Star Trek: Picard. A prestare nuovamente la voce e le sembianze al personaggio sarà l'attrice Michelle Forbes, che in passato ha partecipato anche al mondo dei videogiochi interpretando la dottoressa Judith Mossman nella saga Half-Life.

La trama ruota attorno a una missione di soccorso su un pianeta ormai sotto il controllo di una misteriosa entità aliena. Quello che inizialmente sembra un intervento di routine si trasforma rapidamente in un viaggio inquietante, durante il quale Ro Laren dovrà confrontarsi con una realtà sempre più instabile e con ricordi che iniziano a deformarsi in modo imprevedibile.

Star Trek: Shadow Frontier, ulteriori dettagli emersi su questo nuovo gioco horror

Secondo la descrizione pubblicata sulla pagina Steam del gioco, l'esplorazione e la scoperta saranno elementi centrali dell'esperienza, ma ogni nuova informazione avrà conseguenze sempre più pericolose. Il pianeta stesso diventerà una minaccia, mettendo a rischio il legame della protagonista con la realtà.

Dal punto di vista del gameplay, i giocatori potranno utilizzare il classico tricorder per analizzare l'ambiente e raccogliere indizi, mentre il phaser servirà sia per affrontare i nemici sia per risolvere alcuni enigmi. Gli sviluppatori promettono una combinazione di esplorazione, puzzle, combattimenti e sequenze narrative cinematografiche.

Al momento non è stata comunicata una data di uscita precisa, ma il lancio è previsto nel corso del 2027. Il titolo arriverà su Steam e rappresenta una delle interpretazioni più insolite e mature mai realizzate dell'universo di Star Trek.