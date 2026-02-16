Bloober Team annuncia ufficialmente Layers of Fear 3 per il decimo anniversario della saga horror psicologica

Bloober Team annuncia ufficialmente Layers of Fear 3 per il decimo anniversario della saga horror psicologica

Bloober Team ha annunciato Layers of Fear 3 al termine di un misterioso countdown per il decimo anniversario della serie. Mostrato solo un teaser live-action, senza gameplay né data. È il quarto capitolo del franchise, dopo il remake del primo gioco nel 2023

di pubblicata il , alle 11:21 nel canale Videogames
 

Il misterioso conto alla rovescia lanciato da Bloober Team per San Valentino si è concluso con un annuncio che ha messo fine alle speculazioni: il nuovo progetto dello studio è Layers of Fear 3. Non si tratta dunque né di un revival di Rule of Rose né di un contenuto aggiuntivo per Cronos: The New Dawn, come alcuni fan avevano ipotizzato analizzando indizi e anagrammi nascosti nel sito teaser.

L'annuncio arriva in occasione del decimo anniversario della serie horror psicologica che ha contribuito a definire l'identità dello studio polacco. Il teaser mostrato, intitolato "The Sick Rose", è un breve filmato live-action dal tono enigmatico e disturbante. Non è stato presentato alcun gameplay, né sono stati forniti dettagli concreti sulla data di uscita o sulle piattaforme. L'unica frase chiave, "the door won't stay closed" ("la porta non resterà chiusa"), lascia intendere che la saga tornerà a esplorare i temi dell'ossessione, della follia e delle realtà distorte.

Nonostante il titolo suggerisca un terzo capitolo, Layers of Fear 3 rappresenta in realtà il quarto gioco del franchise. Il primo Layers of Fear è stato infatti riproposto nel 2023 in una versione rinnovata per le piattaforme di attuale generazione, ampliando e rielaborando l'esperienza originale.

Ulteriori dettagli sull'annuncio di Layers of Fear 3 e su Blooper Team

Negli ultimi anni Bloober Team ha attraversato un periodo particolarmente prolifico. Oltre a Cronos: The New Dawn, lo studio ha pubblicato il remake di Silent Hill 2, accolto molto positivamente, e una nuova edizione per Nintendo Switch 2 intitolata Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition.

Attualmente è inoltre impegnato nello sviluppo del remake di Silent Hill e di Project M, un nuovo horror pubblicato da Broken Mirror Games in esclusiva per Nintendo Switch. La serie Layers of Fear ha sempre diviso la critica: se il primo capitolo è stato lodato per atmosfera e direzione artistica, il secondo è stato criticato per problemi di ritmo e scelte di design discutibili.

Tuttavia, i lavori più recenti dello studio sembrano aver consolidato la fiducia del pubblico, rendendo questo nuovo annuncio particolarmente atteso.

I migliori sconti su Amazon oggi
-25%

Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero

99.90 74.99 Compra ora
-25%

Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

39.48 Compra ora
-27%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 69.90 Compra ora
1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Alodesign16 Febbraio 2026, 11:25 #1
Sarà il caso di giocare al 2.
Dopo aver finito Maid of Sekre.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^