Bloober Team annuncia ufficialmente Layers of Fear 3 per il decimo anniversario della saga horror psicologica

Bloober Team ha annunciato Layers of Fear 3 al termine di un misterioso countdown per il decimo anniversario della serie. Mostrato solo un teaser live-action, senza gameplay né data. È il quarto capitolo del franchise, dopo il remake del primo gioco nel 2023

Il misterioso conto alla rovescia lanciato da Bloober Team per San Valentino si è concluso con un annuncio che ha messo fine alle speculazioni: il nuovo progetto dello studio è Layers of Fear 3. Non si tratta dunque né di un revival di Rule of Rose né di un contenuto aggiuntivo per Cronos: The New Dawn, come alcuni fan avevano ipotizzato analizzando indizi e anagrammi nascosti nel sito teaser.

L'annuncio arriva in occasione del decimo anniversario della serie horror psicologica che ha contribuito a definire l'identità dello studio polacco. Il teaser mostrato, intitolato "The Sick Rose", è un breve filmato live-action dal tono enigmatico e disturbante. Non è stato presentato alcun gameplay, né sono stati forniti dettagli concreti sulla data di uscita o sulle piattaforme. L'unica frase chiave, "the door won't stay closed" ("la porta non resterà chiusa"), lascia intendere che la saga tornerà a esplorare i temi dell'ossessione, della follia e delle realtà distorte.

Nonostante il titolo suggerisca un terzo capitolo, Layers of Fear 3 rappresenta in realtà il quarto gioco del franchise. Il primo Layers of Fear è stato infatti riproposto nel 2023 in una versione rinnovata per le piattaforme di attuale generazione, ampliando e rielaborando l'esperienza originale.

Negli ultimi anni Bloober Team ha attraversato un periodo particolarmente prolifico. Oltre a Cronos: The New Dawn, lo studio ha pubblicato il remake di Silent Hill 2, accolto molto positivamente, e una nuova edizione per Nintendo Switch 2 intitolata Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition.

Attualmente è inoltre impegnato nello sviluppo del remake di Silent Hill e di Project M, un nuovo horror pubblicato da Broken Mirror Games in esclusiva per Nintendo Switch. La serie Layers of Fear ha sempre diviso la critica: se il primo capitolo è stato lodato per atmosfera e direzione artistica, il secondo è stato criticato per problemi di ritmo e scelte di design discutibili.

Tuttavia, i lavori più recenti dello studio sembrano aver consolidato la fiducia del pubblico, rendendo questo nuovo annuncio particolarmente atteso.