Blizzard introduce una nuova classe in Diablo II dopo 25 anni: arriva il Warlock

Blizzard introduce il Warlock in Diablo II: Resurrected con il DLC Reign of the Warlock da 25 dollari, prima nuova classe in 25 anni. L'espansione aggiunge oggetti e un boss inedito. Il Warlock arriverà anche in Diablo 4

Blizzard ha annunciato l'arrivo di una nuova classe giocabile in Diablo II: Resurrected, segnando un momento storico per il celebre action RPG. Con il DLC Reign of the Warlock, disponibile da oggi al prezzo di 25 dollari, il Warlock diventa la prima classe inedita introdotta nell'esperienza di Diablo II in ben 25 anni.

L'aggiunta rappresenta un evento significativo per i fan di lunga data, soprattutto considerando quanto il remaster, lanciato nel 2021, sia stato fedele all'originale. Diablo II: Resurrected è stato apprezzato per aver mantenuto intatto lo spirito del classico Blizzard, aggiornandone al contempo grafica e infrastruttura tecnica per le piattaforme moderne. L'introduzione di una nuova classe rompe quindi con la tradizione conservativa del progetto, offrendo un contenuto completamente inedito che amplia le possibilità di gioco.

Il Warlock porta con sé uno stile incentrato sull'evocazione demoniaca e su abilità oscure, arricchendo ulteriormente la varietà delle build e delle strategie disponibili. Oltre alla nuova classe, il DLC include nuovi oggetti e un'inedita sfida di alto livello: uno scontro pinnacle contro i Colossal Ancients, pensato per mettere alla prova anche i giocatori più esperti.

Il Warlock arriverà anche su Diablo 4 e non solo su Diablo 2

Per chi non possiede ancora il gioco base, Blizzard propone la Infernal Edition a 40 dollari, che include Diablo II: Resurrected insieme al nuovo contenuto. Si tratta di un pacchetto pensato per attrarre sia nuovi utenti sia veterani pronti a tornare a Sanctuarium.

Il Warlock non sarà però un'esclusiva di D2R. Blizzard ha confermato che la classe arriverà anche in Diablo 4, all'interno della prossima espansione Lord of Hatred prevista per aprile, oltre che in Diablo Immortal. In questo modo, quasi tutti i capitoli attivi della saga potranno beneficiare della nuova aggiunta, con l'eccezione di Diablo 3, che al momento non riceverà aggiornamenti significativi.

L'annuncio rientra nelle celebrazioni per il 35° anniversario di Blizzard, periodo durante il quale la compagnia ha presentato diverse novità. Tra queste spicca anche un importante aggiornamento per Overwatch, che ha abbandonato il "2" nel titolo e introdotto cinque nuovi eroi.