Blizzard dice no a Hearthstone 2, ma promette una grande novità al BlizzCon 2026

Blizzard ha smentito l'arrivo di Hearthstone 2, chiarendo che l'annuncio previsto al BlizzCon 2026 sarà un'importante evoluzione del gioco esistente. Intanto arriva l'espansione Cataclysm, mentre sotto Microsoft cresce l'interesse per un futuro approdo su console e handheld

Blizzard ha messo fine alle speculazioni su un possibile Hearthstone 2 dopo aver acceso l'hype durante uno spotlight broadcast dedicato al celebre gioco di carte ambientato nell'universo di Warcraft. In occasione dell'annuncio di una nuova espansione a tema Cataclysm, la compagnia ha anticipato una rivelazione "più grande del solito" prevista per il BlizzCon 2026, alimentando i sospetti di un vero e proprio sequel. Tuttavia, Blizzard ha chiarito che non si tratta di un nuovo gioco.

A smentire definitivamente l'ipotesi è stato Nathan Lyons-Smith, executive producer di Hearthstone, che ha spiegato come l'annuncio non riguarderà "un gioco completamente nuovo".

Piuttosto, Blizzard continuerà sulla strada già battuta negli anni, fatta di nuove modalità, contenuti inediti e rinnovamenti significativi dell'esperienza esistente. Sarà qualcosa di familiare, ma presentato "in modo più grande di quanto facciamo normalmente", persino più rilevante dell'espansione Cataclysm stessa.

Ulteriori dettagli in casa Blizzard: Cataclysm e Hearthstone su dispositivi handheld

Proprio Cataclysm, in uscita il 17 marzo, reimmagina l'iconica espansione di World of Warcraft con il ritorno di Deathwing e dei Colossal, giganteschi servitori che occupano l'intero spazio dei minion. Tra questi spicca Magmaw, un enorme verme lavico capace di rigenerare continuamente il proprio corpo, rappresentando una minaccia senza precedenti. L'espansione introdurrà anche nuove parole chiave, una storia inedita e meccaniche come Rewind, che permettono di ripetere determinate giocate.

Inoltre, Blizzard renderà temporaneamente gratuite tutte le carte delle recenti espansioni Un'Goro ed Emerald Dream. Parallelamente, Blizzard ha affrontato un altro tema molto discusso: l'assenza di Hearthstone su console e dispositivi handheld come Switch o Steam Deck.

Dopo 12 anni, il gioco resta confinato a PC e mobile, principalmente a causa di un codice molto datato e dell'elevato investimento necessario per adattare interfaccia e controlli ai controller. Tuttavia, sotto la proprietà Microsoft, questa possibilità è diventata una priorità più concreta. La filosofia "Play Anywhere" di Xbox potrebbe spingere Hearthstone verso nuove piattaforme in futuro, purché l'esperienza sia all'altezza delle aspettative.