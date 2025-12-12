Blizzard annuncia Lord of Hatred: la seconda espansione di Diablo 4 arriva ad aprile 2026

Blizzard ha svelato ai Game Awards 2025 la seconda espansione di Diablo 4, intitolata Lord of Hatred, in arrivo il 28 aprile 2026. L'annuncio ha sorpreso la community con l'introduzione del Paladino e di una seconda classe ancora misteriosa, oltre al ritorno del Cubo Horadrico

Durante i Game Awards 2025, Blizzard ha tolto il velo sulla seconda espansione di Diablo 4, denominata Lord of Hatred. La casa di sviluppo ha confermato l'uscita per il 28 aprile 2026 e ha rivelato i nuovi contenuti che verranno aggiunti nell'Action RPG. L'evento ha rappresentato il culmine di mesi di speculazioni da parte dei giocatori, che ora vedono concretizzarsi alcune delle richieste più frequenti degli ultimi anni.

L'espansione segnerà la conclusione della cosiddetta "Saga dell'Era dell'Odio" e porterà i giocatori ad affrontare Mefisto nelle antiche terre di Skovos, luogo di nascita della prima civiltà e antica dimora di Lilith e Inarius. Ma le novità narrative si affiancano a cambiamenti sostanziali sul piano del gameplay, con l'introduzione di due nuove classi giocabili. La prima è il Paladino, guerriero sacro già presente in Diablo 2 e ora disponibile in accesso anticipato per chi preordina l'espansione tramite la Stagione 11. La seconda classe, al momento avvolta nel mistero, verrà svelata successivamente e potrebbe rappresentare una sorpresa assoluta per l'universo di Diablo.

Blizzard ha progettato per il Paladino un sistema chiamato Giuramento, che permette ai giocatori di scegliere tra quattro percorsi distinti: Impeto focalizzato sulla difesa e l'uso dello scudo, Zelota orientato al combattimento corpo a corpo frenetico, Giudicatore che incarna il giudizio divino attraverso evocazioni sacre, e Discepolo che rappresenta la trasformazione angelica definitiva. Ogni percorso offre abilità specifiche e uno stile di gioco differente, permettendo ai giocatori di personalizzare profondamente l'esperienza. Le abilità classiche come Aura, Martello Sacro, Scudo Benedetto e Condanna tornano con animazioni rinnovate e un adattamento al sistema moderno di Diablo 4.

Lord of Hatred introdurrà anche il ritorno del Cubo Horadrico, uno degli elementi più iconici di Diablo 2. L'artefatto creato da Zoltun Kulle permetterà ai giocatori di trasmutare oggetti e migliorare il sistema di crafting. Accanto a ciò, l'espansione porterà alberi delle abilità rielaborati, nuovi filtri per il bottino e sistemi di endgame rinnovati come i Piani di Guerra e gli Eco dell'Odio. Il livello massimo verrà aumentato e saranno introdotte modalità Divine Gifts e Sanctification per ridurre la casualità nella progressione.

L'espansione sarà disponibile in tre edizioni: Standard, Deluxe e Ultimate. Tutte le versioni includeranno anche la prima espansione Vessel of Hatred per chi non la possiede ancora. L'accesso anticipato al Paladino, una scheda scorta extra, due slot personaggio aggiuntivi e tre oggetti decorativi di World of Warcraft saranno riservati a chi preordinerà l'espansione. Le edizioni Deluxe e Ultimate offriranno contenuti cosmetici progressivamente più ricchi, inclusi pacchetti armatura, cavalcature e 3.000 unità di Platino per l'edizione più completa. Tutte le novità possono essere consultate qui, mentre trovate le caratteristiche della nuova classe a questo indirizzo.