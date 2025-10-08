Black Ops 6 gratuito nella settimana di lancio di Battlefield 6. Activision teme la concorrenza quest'anno

Activision ha annunciato una settimana di prova gratuita per Call of Duty: Black Ops 6 dal 9 al 16 ottobre che include campagna, multiplayer e zombie. Liniziativa coincide con luscita di Battlefield 6, il che evidenzia la preoccupazione per una migrazione della sua utenza verso l'FPS di Electronic Arts

Call of Duty: Black Ops 6 torna protagonista con una settimana di prova gratuita che permetterà di accedere all’intera esperienza di gioco, inclusi campagna, modalità multiplayer e zombie, dal 9 al 16 ottobre. L’iniziativa arriva in un momento particolarmente strategico: proprio in concomitanza con il lancio di Battlefield 6, la nuova produzione targata EA.

La coincidenza non è casuale. Activision sembra voler contrastare l’hype generato attorno al nuovo Battlefield offrendo ai fan della serie uno stimolo concreto per restare all’interno dell’ecosistema Call of Duty. La prova gratuita di Black Ops 6 coincide inoltre con l’estensione della beta aperta di Black Ops 7, anch’essa disponibile fino al 9 ottobre, mossa che rafforza ulteriormente la presenza del brand in un periodo particolarmente affollato per il genere degli sparatutto.

Secondo diverse analisi interne all’industria, questa strategia riflette la crescente attenzione di Activision verso la concorrenza diretta. Con il nuovo capitolo, Battlefield sembra aver riconquistato parte della scena grazie al ritorno a estetiche militari più sobrie. Dal canto suo, Black Ops 7 continuerà a proporre costumi e skin eccentriche, talvolta frutto delle collaborazioni con altri franchise o personaggi internazionali.

Durante la settimana gratuita, Black Ops 6 offrirà anche eventi e oggetti a tema Halloween, che potranno essere utilizzati in Warzone, ma non saranno trasferibili nel nuovo capitolo.

In conclusione, è evidente che mai come quest'anno Activision sia piuttosto preoccupata impensierita dalla controparte di Electronic Arts e teme un'emorragia di giocatori che si riverserebbe su Battlefield 6. Con anche la modalità battle royale in arrivo, stavolta il pericolo per l'FPS più venduto della storia sembra concreto.