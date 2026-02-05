Black Myth: Wukong potrebbe approdare su Switch 2 nel 2026, annuncio durante il direct di oggi?

Secondo l'insider NateTheHate, Black Myth: Wukong sarebbe in arrivo su Nintendo Switch 2, anche se non è certo un annuncio durante il prossimo Partner Showcase. Nonostante le sfide tecniche, il gioco potrebbe sfruttare il DLSS per girare sull'hardware della console

Secondo nuove indiscrezioni, Black Myth: Wukong potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2. Il rumor emerge in vista del prossimo Nintendo Direct: Partner Showcase, ufficialmente confermato e in programma per oggi, 5 febbraio alle 15:00 ora italiana.

Tra i titoli che potrebbero apparire durante l'evento, oltre a nomi già chiacchierati come Monster Hunter Wilds, spunta ora anche l'acclamato action RPG sviluppato da Game Science. A lanciare l'indiscrezione è NateTheHate, insider noto per aver anticipato correttamente la data del Partner Showcase.

In un recente video dedicato alle previsioni sull'evento, NateTheHate ha dichiarato di aver sentito che Black Myth: Wukong è in arrivo su Nintendo Switch 2, anche se non è certo che l'annuncio avverrà proprio durante il Direct. Secondo l'insider, il gioco sarebbe previsto sulla nuova console Nintendo "ad un certo punto", lasciando aperta la possibilità di una comunicazione successiva nel corso del 2026.

Dubbi e interrogativi sull'approdo di Black Myth: Wukong su Nintendo Switch 2

L'eventuale approdo su Switch 2 solleva inevitabilmente interrogativi sul fronte tecnico. Black Myth: Wukong è noto per essere un titolo particolarmente esigente dal punto di vista delle prestazioni, tanto da aver mostrato problemi di frame rate e stabilità sia su PlayStation 5 sia su PC al lancio. Tuttavia, nel tempo il gioco ha ricevuto aggiornamenti mirati a migliorare l'ottimizzazione, e una versione per Switch 2 potrebbe beneficiare delle nuove capacità hardware della console, in particolare del supporto al DLSS per l'upscaling, utile a mantenere una buona qualità visiva senza sacrificare le prestazioni.

Pubblicato originariamente nell'agosto 2024 su PS5 e PC, Black Myth: Wukong ha riscosso un successo straordinario, vendendo oltre 20 milioni di copie nel suo primo mese sul mercato. Il titolo è arrivato successivamente anche su Xbox Series X/S, dove ha continuato a raccogliere consensi dalla critica, con valutazioni molto elevate.

Il gioco è stato apprezzato soprattutto per il suo sistema di combattimento, l'ispirazione al mito del Re Scimmia e l'elevato livello tecnico. Nel frattempo, Game Science guarda già al futuro. Lo studio ha annunciato nell'agosto 2025 Black Myth: Zhong Kui, un nuovo progetto ambientato nello stesso universo narrativo, attualmente in fase di sviluppo iniziale.