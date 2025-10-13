Black Myth: Wukong, oggi un maxi aggiornamento da 93,5 GB su PS5

Black Myth: Wukong, l'acclamato action RPG, riceverà un nuovo aggiornamento su PlayStation 5 oggi, 13 ottobre 2025, a circa un mese dal debutto della patch per Xbox Series X/S. L'update, secondo quanto dichiarato dallo studio, introdurrà numerose correzioni di bug, ottimizzazioni delle prestazioni e un numero considerevole di modifiche, anche se il changelog completo sarà pubblicato solo dopo il rilascio ufficiale.

L'aspetto più sorprendente di questo aggiornamento riguarda però la sua dimensione su PS5, che richiederà ben 93,5 GB di spazio libero. Game Science ha spiegato che questa dimensione anomala è dovuta alle differenze nei metodi di archiviazione dei file sulla console Sony. Gli sviluppatori rassicurano i giocatori: se lo spazio disponibile non è sufficiente, sarà possibile eliminare e reinstallare completamente il gioco, ottenendo così la versione aggiornata in un'unica operazione.

Sebbene il contenuto dettagliato della patch non sia ancora noto, il team ha confermato che include correzioni regolari di bug e miglioramenti generali alla stabilità e alle performance. L'obiettivo è quello di garantire un'esperienza di gioco più fluida e coerente, soprattutto dopo i problemi tecnici segnalati da alcuni utenti nelle prime settimane di uscita.

Dear Destined Ones,

A new update for #BlackMythWukong is on the way. In addition to regular bug fixes, it will also include some performance optimizations.



Due to a considerable number of underlying changes, we'd like to remind you of the following:

1.Installed mods may cause pic.twitter.com/UYJTMgw8lw Black Myth (@BlackMythGame) October 12, 2025

Black Myth: Wukong, aggiornamento da 93,5 GB, la posizione del team

"Abbiamo lavorato per migliorare la stabilità e ridurre i tempi di caricamento, oltre a risolvere diverse problematiche di compatibilità", ha spiegato un portavoce dello studio, lasciando intendere che l'aggiornamento sarà uno dei più significativi finora pubblicati per il titolo.

La versione PC riceverà la patch in un secondo momento, ma gli sviluppatori avvertono che potrebbero verificarsi problemi di compatibilità con le mod, invitando quindi i giocatori a prestare attenzione prima di aggiornare.

Black Myth: Wukong, ispirato al classico romanzo cinese Viaggio in Occidente, ha riscosso grande successo per il suo stile visivo spettacolare e il combattimento profondo. È disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC, e rimane una delle produzioni indipendenti più ambiziose mai realizzate in Cina. Nel frattempo, Game Science ha confermato di essere già al lavoro su un nuovo progetto ambientato nello stesso universo narrativo, Black Myth: Zhong Kui.