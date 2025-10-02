'BioWare potrebbe essere venduta': lo scenario dopo l'acquisizione EA da 55 miliardi

Il futuro di BioWare, storico studio che ha dato i natali a saghe come Dragon Age e Mass Effect, potrebbe essere più incerto che mai dopo la maxi-acquisizione da 55 miliardi di dollari che ha reso Electronic Arts (EA) una "private company". A sollevare dubbi è stato Mark Darrah, veterano di BioWare ed ex produttore della serie Dragon Age, che in un recente video ha analizzato le possibili conseguenze dell'operazione.

L'acquisto è stato guidato dal fondo sovrano saudita Public Investment Fund (PIF), insieme alle società di investimento Silver Lake e Affinity Partners. Dei 55 miliardi, ben 20 sono debiti garantiti da JPMorgan, una cifra che EA dovrà coprire nei prossimi anni. Secondo Darrah, questa pressione finanziaria potrebbe spingere la nuova dirigenza a valutare la vendita di alcune IP o addirittura di interi studi di sviluppo per alleggerire il peso del debito.

Storicamente, EA ha preferito non cedere proprietà intellettuali per paura che potessero avere successo altrove. Ma, con la nuova struttura e le forti esigenze di liquidità, la logica potrebbe ribaltarsi: "Un pacchetto di IP inattive potrebbe essere venduto per centinaia di milioni, e quei soldi andrebbero subito a ridurre il debito", ha spiegato Darrah.

BioWare: un problema anche di stampo culturale

Secondo il produttore, EA Sports rappresenta l'area più sicura e strategica per i nuovi proprietari, mentre il comparto EA Entertainment, che include BioWare, potrebbe risultare meno centrale. Non è escluso, dunque, che studi come BioWare possano essere venduti o persino chiusi se considerati non allineati alla nuova visione aziendale.

Il problema, sottolinea Darrah, è anche culturale. BioWare è noto per i suoi RPG caratterizzati da scelte narrative profonde e da una forte impronta progressista nei temi trattati. "È difficile immaginare che lo studio cambi radicalmente direzione per adattarsi a visioni politiche differenti senza pagare un prezzo altissimo in termini di immagine pubblica", ha osservato.

In sostanza, BioWare potrebbe essere lasciata indipendente, venduta, oppure considerata un pezzo fuori posto nell'attuale scenario. Anche se nulla è ancora deciso, Darrah avverte che il peso del debito e la nuova proprietà renderanno improbabile che EA resti immutata.