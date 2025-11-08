BioWare conferma: il nuovo Mass Effect è in pieno sviluppo e sarà la priorità del team

In occasione dell'N7 Day, BioWare ha confermato che il prossimo capitolo di Mass Effect è pienamente in sviluppo. Il team è ora concentrato esclusivamente sul progetto, mentre procede parallelamente la produzione della serie TV realizzata con Amazon, ambientata dopo la trilogia originale e in continuità con il nuovo gioco.

In occasione dell'N7 Day, la giornata dedicata ogni anno alla saga di Mass Effect, BioWare ha pubblicato un aggiornamento ufficiale per rassicurare i fan sul futuro del franchise. Nel nuovo blog firmato dal produttore esecutivo Mike Gamble, lo studio canadese ha ribadito che il prossimo capitolo della serie è "pienamente in sviluppo" e rappresenta oggi la principale priorità del team.

"Siamo completamente concentrati su Mass Effect. Abbiamo un intero universo da esplorare, molte funzionalità da costruire e anche parecchie storie d'amore da definire", scrive Gamble. "Siamo entusiasti di ciò che stiamo creando e, quando saremo pronti, sarà un piacere mostrarvelo".

Sebbene non siano stati pubblicati trailer, screenshot o dettagli concreti sul gameplay, l'annuncio costituisce un chiaro segnale di vita per uno dei marchi più iconici di BioWare. Il post arriva in un momento delicato per lo studio e per Electronic Arts, con il publisher al centro di un processo di acquisizione da parte del fondo sovrano saudita PIF e di investitori privati.

Gamble ha specificato che tutto il personale attualmente impegnato nel progetto lavora unicamente su Mass Effect, dopo un periodo di intensa attività legato anche ad altri franchise come Dragon Age: Dreadwolf. L'obiettivo è garantire una continuità narrativa coerente con la trilogia originale, ma senza riproporre la storia del Comandante Shepard.

"La sua storia è la vostra storia", ricorda Gamble, sottolineando come il nuovo capitolo racconterà eventi inediti all'interno dell'universo di gioco, pur mantenendo una forte connessione con la tradizione del franchise.

Parallelamente allo sviluppo del gioco, BioWare e Amazon stanno collaborando alla realizzazione di una serie TV ambientata dopo la trilogia originale. Secondo Gamble, gli sceneggiatori stanno lavorando alacremente e hanno definito come la nuova narrazione si inserirà nel canone ufficiale e nella timeline del franchise.

Il progetto televisivo non ripercorrerà gli eventi noti, ma racconterà una storia inedita, offrendo l'opportunità di ampliare ulteriormente la portata del mondo di Mass Effect oltre il videogioco.

Nonostante Gamble abbia scherzosamente smentito la presenza di messaggi segreti nel suo post, la community non ha perso tempo ad analizzare ogni dettaglio. In particolare, alcuni fan hanno notato un'immagine misteriosa pubblicata sul sito ufficiale, che raffigura una scena di "guerra civile" tra Krogan (la potete vedere più sopra), alimentando ulteriori speculazioni sulla trama del nuovo titolo.

Cinque anni dopo il primo annuncio, Mass Effect torna dunque a far parlare di sé con segnali concreti. Ora non resta che attendere nuovi aggiornamenti  si spera già entro il prossimo N7 Day.