Bioshock: il film di Netflix si farà, la sceneggiatura è in lavorazione, ma l'attesa sarà lunga

Il film di BioShock torna a far parlare di sé. Roy Lee di Vertigo Entertainment conferma che la sceneggiatura, firmata da Michael Green, è in lavorazione e basata sul primo videogioco. Alla regia Francis Lawrence, attualmente impegnato con Hunger Games: Sunrise on the Reaping

La trasposizione cinematografica di BioShock compie un nuovo passo avanti. Roy Lee, produttore di Vertigo Entertainment, ha confermato che la sceneggiatura del film è attualmente in fase di scrittura e che il progetto sarà basato sul primo capitolo della celebre saga videoludica.

In un'intervista rilasciata a The Direct, Lee ha rivelato che la lavorazione del film è temporaneamente slittata per concentrare gli sforzi su The Long Walk, adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King diretto da Francis Lawrence. Quest'ultimo, infatti, è già stato confermato come regista di BioShock.

La sceneggiatura è affidata a Michael Green, noto per il suo lavoro in Logan e Blade Runner 2049. Tuttavia, prima di dedicarsi al mondo sottomarino di Rapture, Lawrence è impegnato con The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, attualmente in produzione in Spagna e in uscita a novembre 2026. Solo dopo la conclusione di quel progetto il regista potrà concentrarsi su BioShock, ragione per cui probabilmente non vedremo il lungometraggio prima del 2027.

Quella di portare Bioshock sul grande schermo, e quindi ampliarne il pubblico attraverso nuovi media, è un'ambizione che Take-Two porta avanti ormai da oltre un decennio. Già nel 2008, il publisher strinse un accordo con Universal Pictures per un film diretto da Gore Verbinski (Pirati dei Caraibi). Tuttavia, il ridimensionamento del budget e il successivo abbandono di due registi portò alla cancellazione definitiva del progetto cinque anni più tardi, nel 2013.

Nel 2022 si è fatta avanti Netflix che ha rilanciato il progetto in collaborazione con Vertigo Entertainment e 2K. Sfortunatamente, anche in questo caso il budget è stato ridimensionato in seconda battuta. In occasione del San Diego Comic-Con, proprio Lee chiarì che il budget era stato profondamente ridimensionato spiegando che "Rappresenterà più un punto di vista personale che non un progetto grande e maestoso".

Insomma, l'attesa è ancora lunga e le anticipazioni suggeriscono di contenere le aspettative. Le premesse, quindi, di certo non sono convincenti come all'annuncio, ma come sempre prima di esprimere un giudizio definitivo sarà necessario avere una visione completa del prodotto.