BioShock 4: Take-Two rassicura sullo sviluppo, ma il ritorno della serie resta lontano

BioShock 4 continua a vivere un percorso difficile dopo oltre dieci anni di sviluppo, con revisioni narrative, riorganizzazioni interne e licenziamenti in Cloud Chamber. Take-Two ribadisce che il titolo uscirà e punta a superare l'eredità della serie. L'obiettivo è offrire un'esperienza eccezionale, ma i tempi restano incerti.

BioShock 4 continua a essere avvolto da un'aura di incertezza, dopo oltre un decennio di sviluppo disperso tra diversi studi interni a 2K. Il progetto guidato da Cloud Chamber ha recentemente subito una nuova revisione, un cambio ai vertici e un processo di riorganizzazione che ha coinvolto anche tagli al personale.

A confermare le difficoltà è lo stesso CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, che ammette "alti e bassi" nel percorso del nuovo capitolo. La responsabilità è pesante: BioShock porta con sé l'eredità creativa lasciata da Ken Levine (impegnato su Judas) e tre titoli fortemente caratterizzanti per narrativa e direzione artistica. L'obiettivo dichiarato è duplice: rispettare il "DNA" della serie e al tempo stesso segnare un importante balzo evolutivo. Una combinazione tutt'altro che immediata.

Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg, il gioco ha subito una revisione particolarmente profonda della componente narrativa, ritenuta ancora insufficiente. Nel corso di un incontro interno, ai dipendenti sarebbe stato richiesto di diventare più "agili ed efficienti", alimentando i timori di ulteriori licenziamenti.

Il nuovo responsabile del franchise è ora Rod Fergusson, veterano noto per lavori su Gears of War e Diablo, che in passato aveva già collaborato a BioShock Infinite. Il presidente di Take-Two, Karl Slatoff, ha definito il progetto "su un'ottima traiettoria", puntando a un risultato in grado di superare le aspettative dei giocatori e rilanciare la serie come uno degli asset più importanti del gruppo.

Nel frattempo, l'industria intera si confronta con cicli produttivi più complessi e costosi. Zelnick osserva come il pubblico non accetti più titoli semplicemente "buoni": "Il nuovo standard è l'eccellenza". Un obiettivo che comporta anche decisioni drastiche, incluse cancellazioni di giochi già in sviluppo avanzato.

Nonostante tutto, Take-Two assicura che BioShock 4 arriverà. "Lo dico con assoluta certezza", ribadisce Zelnick. Resta solo da capire quando il progetto riuscirà finalmente a vedere la luce.