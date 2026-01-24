Beyond Good & Evil 2 non è stato cancellato: Ubisoft lo considera una 'priorità'
Beyond Good & Evil 2 non rientra tra le cancellazioni annunciate da Ubisoft: il gioco è ancora in sviluppo e rappresenta una priorità per l'azienda che sta attraversando una fase di riorganizzazionedi Davide Raia pubblicata il 24 Gennaio 2026, alle 13:01 nel canale Videogames
Ubisoft
Una delle principali news della settimana per il settore dei videogiochi è stata, senza dubbio, il piano di riorganizzazione di Ubisoft che ha annunciato la cancellazione di 6 giochi, tra cui il remake di Prince of Persia, nuovi licenziamenti e una nuova struttura che regolerà le attività di sviluppo.
Ubisoft non ha fatto alcun riferimento a Beyond Good & Evil 2, gioco annunciato per la prima volta nel 2008. L'attuale versione del titolo "dovrebbe" essere in sviluppo da circa il 2017. Il titolo era stato definito come ancora in sviluppo sul finire dello scorso anno.
Ubisoft non ha cancellato il gioco
Secondo quanto rivelato da Insider Gaming, Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo e non rientra tra i titoli cancellati. La notizia è stata successivamente confermata da Ubisoft che ha definito il gioco una "priorità" per il prossimo futuro.
Le informazioni sul titolo sono praticamente nulle. Non c'è una data di uscita e non è chiaro quali saranno le reali caratteristiche del gioco e le piattaforme per cui è previsto il lancio.
Ubisoft è in piena fase di riorganizzazione e, in questo momento, potrebbe avere altre priorità, preferendo puntare su titoli in grado di offrire ricavi immediati.
La scelta di non cancellare Beyond Good & Evil 2, però, è una conferma importante. Nel corso del prossimo futuro (quando è da vedere), il gioco vedrà effettivamente la luce. Nel frattempo, il titolo potrebbe essere costato all'azienda più di 500 milioni di dollari tra costi di sviluppo, cancellazioni e modifiche in corso d'opera.
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Si è mostrato come l'ennesimo titolo multipianeta con mappe mastodontiche alla Star Citizen, quest'ultimo è un titolo con cui questo BG&E condivide molto quando si parla di status e di uscita nel mercato ( ossia nel 2milamai ).
Sicuramente esiste e magari non lo cancelleranno ma sarà di certo in uno stato pietoso e magari dovranno rifarlo con un engine grafico nuovo, il che sarebbe un incubo vista la mole delle mappe di gioco.
[B][COLOR="DarkRed"]Ma fare opere più contenute e lineari no ?[/COLOR][/B]
E intanto gli ex dipendenti Ubisoft con un gioco corridoi come Expedition 33 hanno vinto tutto.
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