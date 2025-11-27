Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo: Ubisoft cerca nuovi membri per il team di sviluppo

Il misterioso Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo: Ubisoft ha appena pubblicato un annuncio di lavoro relativo al titolo, confermando che il progetto non è stato abbandonato nonostante se ne parli da un sacco di anni.

Beyond Good & Evil 2 è ormai una leggenda del mondo dei videogiochi. Il gioco venne annunciato, per la prima volta, nel 2008 mentre nel corso dell'E3 2017, a sorpresa, Ubisoft annunciò nuovamente il titolo, senza però comunicare una finestra di lancio.

Ufficialmente, il gioco è in sviluppo ed è in fase di realizzazione presso gli studi di Ubisoft Montpellier. Da tempo non ci sono aggiornamenti ma, a sorpresa, la software house ha appena pubblicato un annuncio di lavoro legato al titolo che, di fatto, ci conferma che il progetto non è stato abbandonato e che lo sviluppo è ripreso.

Beyond Good & Evil 2 è ancora in sviluppo

Stando all'annuncio in questione, Ubisoft è alla ricerca di un technical sound designer che dovrebbe essere disponibile "il prima possibile", segno che c'è la necessità di arricchire il team con figure in grado di supportare lo sviluppo. La nuova figura lavorerà, come chiarito dal testo dell'annuncio, su Beyond Good & Evil 2, che continua a essere descritto come "un gioco d'azione e avventura open world ambientato in un affascinante universo da space opera, prequel diretto del classico cult del 2003".

Al momento, non ci sono ulteriori informazioni in merito. Lo sviluppo potrebbe essere ripartito da zero, dopo una pausa. Ubisoft potrebbe fornire qualche dettaglio nel corso del prossimo futuro.

Ricordiamo, inoltre, che lo scorso anno ha debuttato Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, sviluppato da Virtuos Games sotto la supervisione di Ubisoft Montpellier. La nuova edizione del gioco presenta una serie di miglioramenti, tra cui il supporto per una risoluzione fino a 4K e 60 fotogrammi al secondo e una nuova modalità Speedrun.