Beast of Reincarnation ha una data di uscita e un nuovo trailer dallo State of Play
Beast of Reincarnation di Game Freak uscirà il 4 agosto 2026 su PS5, PC e Xbox Series X|S. Il Soulslike segue Emma, incaricata di distruggere The Hush in un Giappone devastato nel 2046. Combattimenti basati su parry e il supporto del cane Koo caratterizzano l'avventuradi Francesco Messina pubblicata il 14 Febbraio 2026, alle 12:01 nel canale Videogames
Game Freak ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Beast of Reincarnation, il suo nuovo progetto d'azione dalle tinte Soulslike. Il titolo sarà disponibile a partire dal 4 agosto 2026 su PS5, PC e Xbox Series X|S, come rivelato in un nuovo trailer che mette in mostra ambientazioni spettacolari e un sistema di combattimento tecnico e dinamico.
Beast of Reincarnation si presenta come un action RPG fortemente incentrato sui riflessi e sulla precisione, con un gameplay che richiama i Soulslike più focalizzati sulle parate e sul tempismo perfetto. Il trailer evidenzia scontri serrati contro nemici capaci di scatenare rapide raffiche di colpi, costringendo il giocatore a padroneggiare il sistema di parry per ottenere il vantaggio in battaglia.
La storia è ambientata in un Giappone devastato nel 2046. I giocatori vestiranno i panni di Emma, una "Sealer" incaricata di trovare e distruggere The Hush, una misteriosa creatura responsabile della distruzione che ha colpito il Paese. Emma non è una semplice combattente: è in grado di manipolare la fauna che la circonda, sfruttandola per attaccare, difendersi, agganciare i nemici e creare opportunità tattiche durante gli scontri.
Beast of Reincarnation: ulteriori dettagli emersi dal trailer
Ad affiancarla c'è il fedele cane Koo, una presenza tutt'altro che marginale. Oltre a rappresentare un importante supporto narrativo, Koo interviene attivamente in combattimento, aiutando Emma nei momenti più difficili e infliggendo danni decisivi ai nemici più ostici. La sinergia tra i due personaggi sembra essere uno degli elementi centrali dell'esperienza di gioco.
Il mondo mostrato nel trailer appare affascinante e al tempo stesso ostile, con scenari suggestivi che contrastano con la brutalità delle battaglie. L'insieme promette un'avventura intensa, capace di mettere alla prova abilità e concentrazione dei giocatori.
Con una combinazione di narrativa intrigante, ambientazione evocativa e combattimenti tecnici basati sul tempismo, Beast of Reincarnation si candida come uno dei titoli action più interessanti dell'estate 2026.
