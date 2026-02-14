Beast of Reincarnation ha una data di uscita e un nuovo trailer dallo State of Play

Beast of Reincarnation di Game Freak uscirà il 4 agosto 2026 su PS5, PC e Xbox Series X|S. Il Soulslike segue Emma, incaricata di distruggere The Hush in un Giappone devastato nel 2046. Combattimenti basati su parry e il supporto del cane Koo caratterizzano l'avventura

Game Freak ha annunciato ufficialmente la data di uscita di Beast of Reincarnation, il suo nuovo progetto d'azione dalle tinte Soulslike. Il titolo sarà disponibile a partire dal 4 agosto 2026 su PS5, PC e Xbox Series X|S, come rivelato in un nuovo trailer che mette in mostra ambientazioni spettacolari e un sistema di combattimento tecnico e dinamico.

Beast of Reincarnation si presenta come un action RPG fortemente incentrato sui riflessi e sulla precisione, con un gameplay che richiama i Soulslike più focalizzati sulle parate e sul tempismo perfetto. Il trailer evidenzia scontri serrati contro nemici capaci di scatenare rapide raffiche di colpi, costringendo il giocatore a padroneggiare il sistema di parry per ottenere il vantaggio in battaglia.

La storia è ambientata in un Giappone devastato nel 2046. I giocatori vestiranno i panni di Emma, una "Sealer" incaricata di trovare e distruggere The Hush, una misteriosa creatura responsabile della distruzione che ha colpito il Paese. Emma non è una semplice combattente: è in grado di manipolare la fauna che la circonda, sfruttandola per attaccare, difendersi, agganciare i nemici e creare opportunità tattiche durante gli scontri.

Beast of Reincarnation: ulteriori dettagli emersi dal trailer

Ad affiancarla c'è il fedele cane Koo, una presenza tutt'altro che marginale. Oltre a rappresentare un importante supporto narrativo, Koo interviene attivamente in combattimento, aiutando Emma nei momenti più difficili e infliggendo danni decisivi ai nemici più ostici. La sinergia tra i due personaggi sembra essere uno degli elementi centrali dell'esperienza di gioco.

Il mondo mostrato nel trailer appare affascinante e al tempo stesso ostile, con scenari suggestivi che contrastano con la brutalità delle battaglie. L'insieme promette un'avventura intensa, capace di mettere alla prova abilità e concentrazione dei giocatori.

Con una combinazione di narrativa intrigante, ambientazione evocativa e combattimenti tecnici basati sul tempismo, Beast of Reincarnation si candida come uno dei titoli action più interessanti dell'estate 2026.