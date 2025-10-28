Battlefield REDSEC esce oggi: ecco l'orario d'uscita del battle royale free-to-play

EA e Battlefield Studios hanno annunciato che Battlefield REDSEC, battle royale free-to-play ambientato nell'universo Battlefield. Il gioco debutta oggi 28 ottobre, dalle 16:00 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Partite fino a 100 partecipanti, mappe distruttibili e gameplay ispirato alla serie principale attendono i giocatori.

Electronic Arts e Battlefield Studios hanno finalmente ufficializzato Battlefield REDSEC, il nuovo battle royale free-to-play ambientato nell'universo della celebre serie di sparatutto. Dopo settimane di rumor e leak, l'annuncio è arrivato sui canali social ufficiali di EA, accompagnato dalla conferma della data di lancio: oggi, martedì 28 ottobre alle ore 16:00 italiane, in concomitanza con la pubblicazione del primo trailer di gameplay.

Battlefield REDSEC sarà completamente gratuito e indipendente da Battlefield 6, in conseguenza di un modello simile a quello di Call of Duty: Warzone. Ciò significa che potrà essere scaricato e giocato liberamente su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, senza necessità di possedere altri capitoli della saga.

Le prime informazioni ufficiali e i numerosi leak precedenti offrono già un quadro piuttosto chiaro del titolo. REDSEC ospiterà match fino a 100 giocatori, suddivisi in squadre da due o quattro componenti. Al momento non sarà possibile affrontare le partite in solitaria, ma gli sviluppatori non escludono di aggiungere questa modalità in futuro.

Battlefield REDSEC: orario e data d'uscita, il punto di vista dell'azienda

Dal punto di vista del gameplay, Battlefield Studios descrive REDSEC come "una rivisitazione della formula classica di Battlefield". I fan potranno quindi contare su tutti gli elementi distintivi della serie: gadget, esplosivi, ambienti distruttibili e veicoli saranno al centro dell'azione, offrendo scontri spettacolari e altamente strategici.

La mappa, progettata appositamente per questa esperienza, includerà diversi punti di interesse, ognuno con un'ambientazione unica e riconoscibile.

Il lancio di Battlefield REDSEC coinciderà inoltre con l'arrivo della Stagione 1 di Battlefield 6, che introdurrà nuove mappe tra cui Blackwell Fields, oltre a modalità a tempo limitato e contenuti aggiuntivi. Questa doppia uscita rappresenta una nuova fase per il franchise, che punta a unire l'esperienza classica di Battlefield con un'offerta gratuita e costantemente aggiornata. EA mira ad offrire un'alternativa competitiva nel panorama dei battle royale.