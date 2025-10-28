Battlefield REDSEC: al via la Stagione 1 con Twitch Drop esclusivi e ricompense per chi guarda gli streamer

Con l'arrivo della Stagione 1 di Battlefield 6, Electronic Arts lancia una nuova campagna di Twitch Drop: guardando i creator che trasmettono il gioco su Twitch dal 28 ottobre al 4 novembre, i fan potranno ottenere skin, pacchetti armi e decorazioni speciali. Tutti i premi sono validi sia in REDSEC che in Battlefield 6

Battlefield REDSEC, la nuova esperienza free-to-play ambientata nell'universo di Battlefield 6, debutterà alle 16. Un momento storico per il franchise, che non aveva mai avuto prima d'ora una componente di tipo Battle Royale. Dopo il reveal ufficiale e il debutto su PC e console, EA e DICE hanno attivato anche la prima campagna di Twitch Drop dedicata alla Stagione 1, con una serie di ricompense speciali per chi segue gli streamer del gioco su Twitch.

Come riportato nella nostra news di lancio, REDSEC segna il debutto del franchise nel mondo free-to-play con una modalità battle royale completamente nuova, integrata anche nel menu di Battlefield 6. L'aggiornamento richiede circa 8,3 GB (o 27,9 GB per chi installa le texture HD).

Come ottenere i Twitch Drop di REDSEC

La campagna Twitch è attiva dal 28 ottobre alle 17:00 italiane fino al 5 novembre alle 8:59. Per partecipare, basta collegare l'account EA a Twitch e guardare gli streamer che trasmettono Battlefield REDSEC. Più ore si guardano, più ricompense si sbloccano:

1 ora: Sticker "Hitchhiking" per veicoli

Sticker per veicoli 2 ore: Skin veicolo "Marauder"

Skin veicolo 3 ore: Pacchetto armi "Highland Hunter"

Pacchetto armi 4 ore: Skin soldato "No Mercy"

Tutti i premi devono essere reclamati su Twitch entro 24 ore e saranno poi disponibili automaticamente sia in REDSEC sia in Battlefield 6. Gli utenti che partecipano alla campagna contribuiranno anche a supportare i propri creator preferiti, incentivati dal nuovo Battlefield Creator Program attivo da oggi.

Una stagione che punta sulla community

Con questa iniziativa, DICE ed Electronic Arts confermano la volontà di rendere REDSEC un punto d'incontro tra giocatori, streamer e sviluppatori. Oltre ai contenuti cosmetici, il gioco introduce una struttura di progressione condivisa con Battlefield 6 e un nuovo focus su modalità dinamiche e supporto continuo.