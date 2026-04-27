Battlefield pronto al debutto al cinema con Christopher McQuarrie e Michael B. Jordan tra produzione e possibile cast

Un film su Battlefield sarebbe in sviluppo con Christopher McQuarrie alla regia e Michael B. Jordan coinvolto. Diversi studi competono per i diritti. Il progetto nasce dal successo del franchise e segue il boom dei film tratti da videogiochi, sempre più popolari e redditizi negli ultimi anni

Il mondo dei videogiochi continua a conquistare Hollywood, e l'ultima grande proprietà intellettuale pronta a fare il salto sul grande schermo è Battlefield. Secondo recenti indiscrezioni, un adattamento cinematografico della celebre serie sparatutto sarebbe attualmente in fase di sviluppo, con nomi di primo piano già coinvolti nel progetto.

A guidare l'iniziativa ci sarebbe Christopher McQuarrie, noto per aver scritto, diretto e prodotto diversi capitoli della saga Mission: Impossible. Il regista avrebbe presentato il progetto a diversi studi cinematografici e piattaforme di streaming, proponendosi non solo come produttore, ma anche come sceneggiatore e regista del film. La sua esperienza con film d'azione ad alto budget e produzioni di successo lo rende una scelta particolarmente adatta per un franchise come Battlefield.

Accanto a lui potrebbe esserci Michael B. Jordan, fresco di premio Oscar, attualmente in trattative per produrre e interpretare uno dei ruoli principali. Il suo coinvolgimento contribuirebbe a dare ulteriore peso al progetto, attirando l'attenzione sia del pubblico che dell'industria.

I dettagli sul film di Battlefield

Non sono ancora noti dettagli sulla trama del film, un aspetto non sorprendente considerando la natura della serie Battlefield. I giochi sono infatti caratterizzati da scenari bellici ambientati in epoche diverse e da un forte focus sul multiplayer, senza far mancare in molti casi le campagne single player. Questo lascia ampia libertà creativa per sviluppare una storia originale o ispirata a uno dei tanti conflitti rappresentati nella saga.

Diversi grandi studi, tra cui Sony e Apple, sarebbero interessati ad acquisire i diritti del film. Tuttavia, poiché il progetto punta a una distribuzione cinematografica tradizionale, piattaforme come Netflix sembrano meno probabili candidate.

Il tempismo appare ideale. Battlefield 6 ha registrato un successo straordinario, vendendo 7 milioni di copie nei primi tre giorni e diventando il gioco più venduto negli Stati Uniti nel 2025, superando Call of Duty. Proprio quest'ultimo, tra l'altro, è anch'esso destinato a un adattamento cinematografico.