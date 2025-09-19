Battlefield 6: svelate le modalità grafiche su console, scopriamo le differenze tra PlayStation e Xbox

Battlefield 6 offrirà due modalità grafiche su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X: Fidelity per la risoluzione e Performance per il frame rate. Cambia, invece, qualcosa su Xbox Series S

Electronic Arts e Battlefield Studios hanno finalmente svelato i dettagli relativi a risoluzione e frame rate di Battlefield 6 sulle console di nuova generazione. I giocatori potranno scegliere tra due modalità grafiche principali, Fidelity e Performance, disponibili su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e Xbox Series X, mentre Xbox Series S avrà un'unica opzione.

Fidelity Mode privilegia la risoluzione, mentre Performance Mode punta a massimizzare il frame rate. In base alla console utilizzata, i giocatori avranno esperienze diverse, con differenze significative soprattutto tra PlayStation 5 Pro e Xbox Series S.

Sulla nuova PlayStation 5 Pro, Battlefield 6 potrà raggiungere una risoluzione massima di 2160p (4K) in modalità Fidelity, mantenendo i 60 FPS stabili. In Performance Mode, invece, la risoluzione si abbasserà a "1620p, ma il frame rate salirà oltre gli 80 FPS", garantendo un gameplay più fluido e reattivo. La PlayStation 5 standard avrà limiti inferiori: in Fidelity Mode offrirà una risoluzione massima di 1440p a 60 FPS, mentre in Performance Mode scenderà a 1280p, con l'obiettivo di superare gli 80 FPS.

Battlefield 6 modalità grafiche: cosa cambia su Xbox?

Passando al mondo Xbox, la Series X si comporterà in modo simile alla PS5 standard. In modalità Fidelity raggiungerà i 1440p a 60 FPS, mentre in Performance Mode si fermerà a 1280p con target di 80 FPS.

Situazione più limitata per i possessori di Xbox Series S, che avranno soltanto una modalità disponibile: 1080p a 60 FPS. Nessuna opzione aggiuntiva di personalizzazione, dunque, per la console entry-level di Microsoft.

Questi dati mettono in evidenza il potenziale extra offerto dalla PS5 Pro, capace di garantire un'esperienza visiva superiore sia in termini di risoluzione sia di frame rate rispetto alle altre piattaforme. Tuttavia, anche sulle console standard e sulla Xbox Series X si potrà godere di un'esperienza solida, con prestazioni bilanciate tra qualità grafica e fluidità. Tra le tante informazioni relative al gioco, segnaliamo la probabile presenza di una modalità Battle Royale.