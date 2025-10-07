Battlefield 6 su PS5 arriva completo su disco: nessun download necessario

La versione PS5 di Battlefield 6 includerà il gioco completo su disco, senza download aggiuntivi per campagna o multiplayer. Con oltre 1,7 milioni di preordini e server già online, il titolo di DICE ed EA punta a un lancio record il 10 ottobre

La versione retail per PlayStation 5 di Battlefield 6 includerà l'intero gioco direttamente su disco, senza bisogno di scaricare dati aggiuntivi per accedere alla campagna o al multiplayer. Una scelta sempre più rara nel panorama videoludico moderno, dove molti titoli richiedono ormai download obbligatori anche per chi acquista copie fisiche.

La notizia è stata confermata da alcuni utenti del subreddit ufficiale della serie, che hanno ricevuto copie del gioco con qualche giorno di anticipo rispetto all'uscita ufficiale, fissata per il 10 ottobre 2025. Secondo le prime testimonianze, il Blu-ray per PS5 contiene tutti i dati necessari per giocare, e i server multiplayer risultano già attivi, permettendo a chi possiede una copia anticipata di accedere all'esperienza completa senza limitazioni.

Questa decisione rappresenta una rottura significativa rispetto alla tendenza attuale dell'industria, dove la maggior parte dei titoli tripla A si affida a patch del day-one o a download massicci per completare l'installazione. Battlefield 6, al contrario, offre una soluzione più tradizionale ma anche più apprezzata dai fan, che potranno inserire il disco e giocare immediatamente, anche offline.

Comment

byu/grecea_vlad from discussion

inBattlefield

Battlefield 6 per PS5: una scelta che riflette l'attenzione degli sviluppatori verso l'utenza

Secondo diversi analisti, questa scelta riflette la grande attenzione degli sviluppatori di DICE ed Electronic Arts agli aspetti tecnici del progetto. Il nuovo capitolo della serie è stato ottimizzato per garantire prestazioni solide su tutte le piattaforme, comprese Xbox Series S e PC con specifiche minime.

I dati di prevendita sembrano confermare l'attesa altissima per il titolo. Secondo la società di ricerca Ampere Analysis, Battlefield 6 ha già superato 1,7 milioni di preordini a livello globale ed è previsto che raggiunga circa 5 milioni di copie vendute nella prima settimana. Un risultato che, se confermato, rappresenterebbe uno dei migliori lanci nella storia del franchise.

Con una distribuzione fisica completa, server online già attivi e un'ottimizzazione mirata, Battlefield 6 sembra voler riaffermare la sua identità come shooter di riferimento nel panorama next-gen, puntando sulla solidità tecnica e sul rispetto per i giocatori che scelgono il formato fisico.