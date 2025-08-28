Battlefield 6 su PC alza l'asticella: grafica e fisica di altissimo livello, ecco il nuovo trailer

Il nuovo trailer PC di Battlefield 6 mostra la versione più completa e avanzata della saga: supporto a 4K, monitor ultrawide, tecnologie DLSS, XeSS e FSR, oltre a un sistema anti-cheat dedicato. Torna anche Portal, ora più grande e flessibile

Electronic Arts e DICE hanno pubblicato il trailer dedicato alla versione PC di Battlefield 6, e al tempo stesso hanno annunciato una serie di caratteristiche tecniche che puntano a ridefinire l'esperienza di gioco su computer. Disponibile dal 10 ottobre, il titolo offre un set di funzionalità pensato per sfruttare al massimo l'hardware moderno, con grafica in 4K, frame rate sbloccato e compatibilità con monitor ultrawide.

Una delle novità più rilevanti è il livello di personalizzazione: oltre 600 opzioni regolabili, che consentono di adattare controlli, HUD e impostazioni grafiche secondo le preferenze di ciascun giocatore. Sul piano della protezione, il gioco sarà difeso da Javelin Anti-Cheat, un sistema sviluppato per garantire partite più sicure e limitare le interferenze da software esterni.

Battlefield 6 integra le principali tecnologie di upscaling e ottimizzazione oggi disponibili: NVIDIA DLSS, Intel XeSS e AMD FSR. Grazie a queste soluzioni, sarà possibile ottenere un bilanciamento ottimale tra qualità visiva e fluidità, anche in scenari di battaglia con centinaia di elementi simultanei a schermo.

Torna inoltre la modalità Portal, presentata come la sandbox definitiva della serie. Il nuovo editor consente di costruire scenari su larga scala, con strumenti più rapidi e flessibili rispetto al passato. I contenuti creati dagli utenti potranno essere condivisi e giocati con la progressione dell'account principale e si integreranno nell'ecosistema competitivo.

Il trailer mette in risalto un approccio PC-centric, dove ogni dettaglio tecnico  dal supporto ultrawide alla libertà di configurazione  è pensato per valorizzare le capacità delle piattaforme di ultima generazione. Con questa versione, DICE mira a proporre l'esperienza più completa mai realizzata nella saga Battlefield su computer. Altri dettagli su Battlefield 6 si trovano qui.