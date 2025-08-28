Battlefield 6 su PC alza l'asticella: grafica e fisica di altissimo livello, ecco il nuovo trailer

Il nuovo trailer PC di Battlefield 6 mostra la versione più completa e avanzata della saga: supporto a 4K, monitor ultrawide, tecnologie DLSS, XeSS e FSR, oltre a un sistema anti-cheat dedicato. Torna anche Portal, ora più grande e flessibile

di pubblicata il , alle 17:26 nel canale Videogames
Electronic ArtsBattlefield
 

Electronic Arts e DICE hanno pubblicato il trailer dedicato alla versione PC di Battlefield 6, e al tempo stesso hanno annunciato una serie di caratteristiche tecniche che puntano a ridefinire l'esperienza di gioco su computer. Disponibile dal 10 ottobre, il titolo offre un set di funzionalità pensato per sfruttare al massimo l'hardware moderno, con grafica in 4K, frame rate sbloccato e compatibilità con monitor ultrawide.

Una delle novità più rilevanti è il livello di personalizzazione: oltre 600 opzioni regolabili, che consentono di adattare controlli, HUD e impostazioni grafiche secondo le preferenze di ciascun giocatore. Sul piano della protezione, il gioco sarà difeso da Javelin Anti-Cheat, un sistema sviluppato per garantire partite più sicure e limitare le interferenze da software esterni.

Battlefield 6 integra le principali tecnologie di upscaling e ottimizzazione oggi disponibili: NVIDIA DLSS, Intel XeSS e AMD FSR. Grazie a queste soluzioni, sarà possibile ottenere un bilanciamento ottimale tra qualità visiva e fluidità, anche in scenari di battaglia con centinaia di elementi simultanei a schermo.

Torna inoltre la modalità Portal, presentata come la sandbox definitiva della serie. Il nuovo editor consente di costruire scenari su larga scala, con strumenti più rapidi e flessibili rispetto al passato. I contenuti creati dagli utenti potranno essere condivisi e giocati con la progressione dell'account principale e si integreranno nell'ecosistema competitivo.

Il trailer mette in risalto un approccio PC-centric, dove ogni dettaglio tecnico  dal supporto ultrawide alla libertà di configurazione  è pensato per valorizzare le capacità delle piattaforme di ultima generazione. Con questa versione, DICE mira a proporre l'esperienza più completa mai realizzata nella saga Battlefield su computer. Altri dettagli su Battlefield 6 si trovano qui.

Gringo [ITF]28 Agosto 2025, 18:58 #1
Io alzerei ancora di più, farei girare tutto in 1080p a 60fps sulla RTX6000 PRO
e poi scalerei.... con la RTX 5070TI che va ad uno splendido 720p a 12fps...
aqua8428 Agosto 2025, 19:06 #2
Boh
Io continuo a vedere un difetto e cioè i personaggi che letteralmente scivolano sul campo/pavimento/suolo come se fosse completamente liscio.

Lo si nota dal secondo 13 al secondo 16.

La grafica è ovviamente incredibile, ma fino a che continuo a vedere le persone staccate dal fondo non mi sembra per nulla realistico.

Ma è così difficile da realizzare??
Max Power28 Agosto 2025, 20:05 #3
Vedremo
dominator8428 Agosto 2025, 20:14 #4
ma seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... altro che pelo nell'uovo... siamo al next next next level qui

e che volevi che, a sti pori soldati, gli venisse il mal di schiena?

ti immagini giocare ad un gioco - arcade -, dove il player sobbalza ad ogni minimo sassolino... mica siamo su arma... hai giocato almeno la beta? lol
*Pegasus-DVD*28 Agosto 2025, 22:11 #5
tutto a caso. tutti che corrono. 0 tattica.
v3yron29 Agosto 2025, 09:17 #6
Ma sono il solo che invece non ha notato stravolgimenti lato grafico rispetto ai vecchi titoli?
Gioco ancora spesso a Battlefield 1 e Battlefront II e con settaggi ultra sono sempre a 140 FPS fissi.
Nella beta di Battlefield 6 a ultra ne facevo 60/70 esattamente la metà! Solo con FSR a bilanciato raggiungevo i 130/140 tuttavia non ho trovato un miglioramento grafico tale da giustificare questo dimezzamento di frame.
In 10 anni le uniche novità partorite sono l'inutile Ray Tracing che ammazza gli FPS e che ha costretto a inventare gli scaler?
Ovviamente poi l'ultima versione di scaler è compatibile solo con l'ultima versione di VGA, che viene venduta a peso d'oro...
ninja75029 Agosto 2025, 10:19 #7
addirittura

cmq dai almeno questo non sarà con UE5
Titanox229 Agosto 2025, 10:44 #8
cod gameplay (salti, scivolate, tuffi ecc) + mappe sgabuzzino + live service + skin/battlepass + battle royale + EA

Cosa mai potrebbe andare storto?
LuM7129 Agosto 2025, 10:54 #9
Quanta forsennata violenza: un misero inno alla guerra, il primo male dell'umanità...

Che tristezza!
nebuk29 Agosto 2025, 11:30 #10
credo che su salti/scivolate e grandezza mappe ci abbiano messo mano dopo la fase di test.. che io sappia le mappe della beta non erano quelle più grandi (che dovrebbero essere 3)
