Battlefield 6 Stagione 2: l'avanzata della Pax Armata non si ferma

I Battlefield Studios hanno pubblicato il trailer ufficiale della Stagione 2 di Battlefield 6 e REDSEC che anticipa i contenuti in programma dal 17 febbraio su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

La nuova stagione si inserisce nella cornice narrativa della guerra estesa del 2027-2028, con il conflitto contro la Pax Armata che si sposta fino alle montagne della Baviera. L'operazione porta i giocatori all'assalto della base aerea di Hagental, ex roccaforte NATO infiltrata dopo gli eventi dell'Offensiva Invernale.

La Stagione 2 si articolerà in tre fasi distinte: Extreme Measures, Nightfall e Hunter/Prey. Ogni fase introdurrà nuovi contenuti, tra cui mappe ad alta intensità, nuovi gadget, veicoli e armi inedite. La prima fase, Extreme Measures, amplia l'esperienza di guerra totale con elementi sperimentali che influenzano direttamente il campo di battaglia.

Tra le principali novità spicca la nuova mappa Contamination, ambientata in uno scenario segnato da misure estreme e combattimenti serrati. In parallelo debutterà il VL-7, un fumo psicoattivo non letale con effetti allucinogeni che altera la percezione dei giocatori e modifica l'approccio tattico agli scontri.

Questo elemento nasce dai piani sviluppati a Fort Lyndon e progettati per arginare l'avanzata della Pax Armata. L'introduzione del VL-7 incide sulle dinamiche di squadra e richiede coordinazione per mantenere il controllo delle aree strategiche. La Stagione 2 segnerà anche il ritorno dell'elicottero AH-6 "Little Bird", mezzo leggero e maneggevole già noto ai veterani della serie. Il velivolo sarà disponibile sia in Battlefield 6 sia in REDSEC.

Extreme Measures aggiungerà inoltre 3 nuove armi e 2 nuovi gadget, con ulteriori equipaggiamenti previsti nelle fasi successive. REDSEC, dal canto suo, riceverà modalità a tempo limitato che mettono alla prova le squadre in scontri ad alta pressione, inclusa l'operazione speciale Operation Augur.

Insomma, la Stagione 2 promette tanti contenuti capaci di accontentare un po' tutti, dagli appassionati della narrazione agli hardcore gamer che non vedono l'ora di studiare nuove strategie.