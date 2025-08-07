Battlefield 6 si prepara all'assalto: Open Beta già a partire da oggi, ecco tutte le date da segnare
Electronic Arts apre i cancelli della guerra totale con Battlefield 6: la più grande Open Beta della serie inizia oggi con accesso anticipato tramite streaming. Due weekend per provare in anteprima le nuove modalità, mappe e il sistema di combattimento rinnovatodi Rosario Grasso pubblicata il 07 Agosto 2025, alle 10:30 nel canale Videogames
Battlefield 6 è pronto a scendere sul campo con la più grande Open Beta mai vista nella storia della serie. I test pubblici iniziano oggi e proseguiranno per due intensi weekend: 9-10 agosto e 14-17 agosto. La Beta sarà accessibile su tutte le piattaforme interessate: PC (Steam, EA App, Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.
Il gioco completo sarà disponibile dal 10 ottobre, ma con questa Beta sarà possibile provare fin da subito alcune delle principali modalità multigiocatore, tra cui le iconiche Conquista, Sfondamento e Corsa, insieme a intense esperienze in stile Deathmatch, Dominio e la nuova modalità Escalation, che mette due squadre in lotta per il controllo di punti strategici.
L'ambientazione del gioco catapulta i giocatori nel 2027, in un mondo instabile dopo l'uscita di scena di diverse potenze della NATO. L'equilibrio globale viene scosso dall'intervento di PAX ARMATA, una compagnia militare privata dotata di risorse avanzate, che si scontra con le forze occidentali residue.
Tra le principali novità spicca il sistema Kinesthetic, progettato per offrire maggiore fluidità e realismo negli scontri. Include meccaniche come Trascina e rianima, per recuperare i compagni sotto tiro, e la possibilità di appoggiare le armi per stabilizzare il fuoco. A queste si aggiunge il ritorno del sistema delle classi, aggiornato per rendere ogni ruolo più specializzato, e una distruttibilità ambientale migliorata che permette di modificare dinamicamente il campo di battaglia.
I test includeranno anche un primo contatto con la nuova versione della modalità Portal, che ora offre strumenti più potenti e intuitivi per la creazione di esperienze personalizzate, con l'intento di ampliare costantemente i contenuti dopo il lancio.
Con team di sviluppo di altissimo profilo come Criterion, DICE, Motive e Ripple Effect al lavoro sotto l'unico marchio di Battlefield Studios, il nuovo capitolo mira a rafforzare le fondamenta della saga e offrire una visione moderna della guerra totale. A livello di meccaniche di gioco e di feeling generale, con questa produzione si intende tornare alle radici per offrire un'esperienza di Battlefield autentica e il più possibile fedele ai primi storici capitoli della serie.
L'accesso anticipato alla Open Beta di Battlefield 6 è, quindi, ufficialmente attivo da oggi, 7 agosto alle 8:00 UTC. Possono scendere subito in battaglia tutti coloro che si erano registrati a Battlefield Labs entro il 31 luglio: per iniziare a giocare basta effettuare il login con l'account EA utilizzato in fase di registrazione, senza alcun bisogno di codici. Lo stesso vale per gli abbonati a EA Play Pro, che accedono immediatamente al gioco usando il proprio profilo EA associato al servizio. C'è anche una terza via per ottenere l'accesso: chi guarda oggi su Twitch un qualsiasi creator giocare la Open Beta, dopo un po' ottiene anche lui l'accesso alla medesima Beta.Per chi vuole testare con mano l'evoluzione della serie, sarà l'occasione perfetta. Le informazioni per partecipare si trovano qui.
Scusate.. tra le specifiche: "TPM 2.0 ENABLED" REQUIRED
Cioè?? Che gliene fotte a loro del TPM2??
Mo' se uno ha il TPM off non può far girare il gioco??
Serve per bannare i cheater.
Cmq non si riesce a giocare. Code infinite.
Sono riuscito per 10 minuti, poi crash e quindi altra coda e mio abbandono.
Non male anche se per ora non capisco i toni da discesa di Cristo in terra che leggevo nelle scorse settimane.
Nel senso che grazie la TPM ti beccano in modo univoco?
O si accorgono se ci sono modifiche al software?
Sono riuscito per 10 minuti, poi crash e quindi altra coda e mio abbandono.
Non male anche se per ora non capisco i toni da discesa di Cristo in terra che leggevo nelle scorse settimane.
Ma manco ci provo, figurati.
E poi sarà ancora staratissimo e buggato.
Attendo release ufficiale e magari anche una patch..
alla fine so che lo prenderò comunque ma attendo lo stesso le recensioni.
