Battlefield 6 sarà molto violento: ottiene il rating M dall'ESRB, per la prima volta da Hardline

Battlefield 6 è stato valutato M nella scala ESRB, ciò significa che i contenuti presenti saranno molto più violenti e crudi.

Il prossimo capitolo della saga, Battlefield 6, si prepara a sorprendere i fan non solo per le sue novità tecniche, ma anche per una classificazione che riporta il franchise verso toni più crudi. L'ESRB (Entertainment Software Rating Board) ha infatti assegnato al gioco il rating M (Mature 17+), specificando la presenza di sangue, gore, violenza intensa e linguaggio forte.

Questa valutazione ha subito acceso i riflettori tra la community: l'ultimo gioco della serie ad avere un rating con Gore era stato Battlefield Hardline, mentre capitoli più recenti come Battlefield 1, V e 2042 non includevano questa nota.

La scelta, quindi, segna un ritorno al passato e suggerisce che la campagna single player possa essere l'elemento chiave dietro la nuova classificazione, visto che le modalità multiplayer mostrate nelle beta non hanno evidenziato livelli di violenza superiori a quelli già visti in precedenza.

Battlefield 6: non solo l'ESRB M, ma anche ulteriori dettagli tecnici

EA ha recentemente pubblicato un trailer dedicato alla versione PC, accompagnato dalle dichiarazioni di Christian Buhl, direttore tecnico di Battlefield Studios. Buhl ha sottolineato l'importanza di garantire performance ottimali anche ai giocatori con PC di fascia bassa, spiegando come i team abbiano lavorato per rendere le enormi mappe di gioco accessibili e fluide anche con configurazioni minime.

Una scelta sorprendente è l'assenza del ray tracing, nonostante la tecnologia fosse stata un punto forte della comunicazione nei precedenti capitoli, a partire da Battlefield V. Secondo Buhl, il focus è stato interamente sulla scalabilità e sull'ottimizzazione, piuttosto che su feature grafiche avanzate che avrebbero limitato le prestazioni su macchine meno potenti.

In attesa di scoprire di più sulla campagna, i fan si chiedono se questo ritorno a un tono più crudo e realistico sarà in grado di rinnovare la formula Battlefield. Battlefield 6 uscirà il 10 ottobre 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.