Battlefield 6: molti utenti hanno giocato la beta con PC al limite o sotto i requisiti minimi

La beta aperta di Battlefield 6 ha rivelato che una quota significativa di giocatori utilizza PC al limite o addirittura sotto i requisiti minimi. DICE ha ottimizzato mappe e prestazioni per garantire accessibilità anche su hardware datato, al fine di non chiudere la porta a potenziali acquirenti.

Durante la recente beta aperta di Battlefield 6, DICE ed Electronic Arts hanno raccolto dati significativi sul comportamento dei giocatori PC. Secondo Christian Buhl, technical director dello studio, "una parte sostanziale" degli utenti ha partecipato utilizzando configurazioni che si collocavano attorno ai requisiti minimi ufficiali, con una percentuale non trascurabile che si è spinta addirittura al di sotto di tali specifiche.

Per garantire un'esperienza accettabile anche su macchine meno potenti, il team di sviluppo ha dovuto rielaborare alcuni elementi tecnici e artistici delle mappe, ottimizzandole per non penalizzare chi non dispone di hardware di ultima generazione. Buhl ha sottolineato come il supporto ai giocatori con PC modesti sia stato considerato un obiettivo strategico, non solo per ragioni tecniche ma anche commerciali: ampliare la base di utenza significa infatti mantenere accessibile il titolo in un periodo in cui i costi dei componenti high-end sono sempre più proibitivi.

Nonostante le restrizioni introdotte dal sistema anti-cheat e dai requisiti legati a Secure Boot, la beta ha registrato un grande successo, risultando la più partecipata nella storia della serie Battlefield. Tuttavia, la situazione conferma una realtà ben nota al mercato: molti appassionati continuano a giocare con PC datati, incapaci di reggere al meglio i titoli moderni, complice la difficoltà economica nell'aggiornare l'hardware.

DICE ed EA non hanno diffuso dati percentuali precisi sul numero di giocatori al di sotto delle specifiche consigliate, ma hanno ribadito l'importanza di mantenere il titolo fruibile su un ampio ventaglio di configurazioni. Una scelta che, secondo alcuni analisti, non basterà a contrastare l'inerzia del pubblico, storicamente più fedele alla serie Call of Duty.