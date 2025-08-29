Battlefield 6: molti utenti hanno giocato la beta con PC al limite o sotto i requisiti minimi
La beta aperta di Battlefield 6 ha rivelato che una quota significativa di giocatori utilizza PC al limite o addirittura sotto i requisiti minimi. DICE ha ottimizzato mappe e prestazioni per garantire accessibilità anche su hardware datato, al fine di non chiudere la porta a potenziali acquirenti.di Manolo De Agostini pubblicata il 29 Agosto 2025, alle 14:01 nel canale Videogames
Durante la recente beta aperta di Battlefield 6, DICE ed Electronic Arts hanno raccolto dati significativi sul comportamento dei giocatori PC. Secondo Christian Buhl, technical director dello studio, "una parte sostanziale" degli utenti ha partecipato utilizzando configurazioni che si collocavano attorno ai requisiti minimi ufficiali, con una percentuale non trascurabile che si è spinta addirittura al di sotto di tali specifiche.
Per garantire un'esperienza accettabile anche su macchine meno potenti, il team di sviluppo ha dovuto rielaborare alcuni elementi tecnici e artistici delle mappe, ottimizzandole per non penalizzare chi non dispone di hardware di ultima generazione. Buhl ha sottolineato come il supporto ai giocatori con PC modesti sia stato considerato un obiettivo strategico, non solo per ragioni tecniche ma anche commerciali: ampliare la base di utenza significa infatti mantenere accessibile il titolo in un periodo in cui i costi dei componenti high-end sono sempre più proibitivi.
Nonostante le restrizioni introdotte dal sistema anti-cheat e dai requisiti legati a Secure Boot, la beta ha registrato un grande successo, risultando la più partecipata nella storia della serie Battlefield. Tuttavia, la situazione conferma una realtà ben nota al mercato: molti appassionati continuano a giocare con PC datati, incapaci di reggere al meglio i titoli moderni, complice la difficoltà economica nell'aggiornare l'hardware.
DICE ed EA non hanno diffuso dati percentuali precisi sul numero di giocatori al di sotto delle specifiche consigliate, ma hanno ribadito l'importanza di mantenere il titolo fruibile su un ampio ventaglio di configurazioni. Una scelta che, secondo alcuni analisti, non basterà a contrastare l'inerzia del pubblico, storicamente più fedele alla serie Call of Duty.
Cosa pensano? Che tutti abbiano pc di ultimissima generazione affiancati da GPU di fascia alta??
E' palese che la stragrande maggioranza dell'utenza userà PC con CPU con qualche anno sulle spalle e GPU per lo più di fascia mediia anche questa con qualche anno sulle spalle.
Va benissimo che esista la modalità mega sborone per i fissati del "4k tutto maxato" che funziona solo con una centrale nucleare.. ma il lavoro di ottimizzazione potente va fatto sulle impostazioni tra il medio ed il basso per renderle più fluide e gradevoli possibile anche con hardware intermedio.
Quando esce un bel gioco l'utente è spronato ad aggiornare se proprio gli piace.
Inoltre il requisiti minimo indicato è una RTX 2060, con cui sembra girare bene a 1080p su medio, senza upscaling.
Per chi invece dispone di una VGA ancora più vecchia di questa .... va bene che non tutti giocano maxato in 4K, ma a tutto c'è anche limite.
https://www.ea.com/it/games/battlef...em-requirements
Requisiti di sistema consigliati per PC
Sistema operativo: Windows 11
Processore (AMD): AMD Ryzen 7 3700X
Processore (Intel): Intel Core i7-10700
Memoria: 16 GB
Scheda video (AMD): AMD Radeon RX 6700 XT
Scheda video (NVIDIA): NVIDIA RTX 3060 Ti
DirectX: DX12
Requisiti connessione online: Sì
Spazio libero: 80 GiB su SSD
Note aggiuntive: TPM 2.0 attivato, UEFI SECURE BOOT attivato, Compatibile con HVCI, Compatibile con VBS
Requisiti minimi di sistema per PC
Sistema operativo: Windows 10
Processore (AMD): AMD Ryzen 5 2600
Processore (Intel): Intel Core i5-8400
Memoria: 16 GB
Scheda video (AMD): AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB)
Scheda video (NVIDIA): NVIDIA RTX 2060
DirectX: DX12
Requisiti connessione online: Sì
Spazio libero: 55 GiB su hard disk
Note aggiuntive: TPM 2.0 attivato, UEFI SECURE BOOT attivato, Compatibile con HVCI, Compatibile con VBS
Ma ovvio che si.
Non si pretende certo che un gioco AAA di ultima generazione giri a pieno regime su hardware vetusto.. ma è giusto concentrarsi soprattutto sul midrange per allargare al massimo il bacino di utenza.
Ricordo poi che in giochi di questo tipo avere alti FPS è la priorità.
