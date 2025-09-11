Battlefield 6: modalità Battle Royale già pronta e test in corso
Battlefield 6 introduce una Battle Royale con 100 giocatori, nuove meccaniche di squadra e un sistema di loot inedito. La modalità è già giocabile in Battlefield Labs questo weekend e promette scontri intensi con un anello di fuoco letale e veicoli di ogni tipodi Rosario Grasso pubblicata il 11 Settembre 2025, alle 08:49 nel canale Videogames
Battlefield 6 apre le porte alla sua prima vera Battle Royale, un'esperienza che porta la formula classica del franchise in un'arena completamente nuova. La modalità, disponibile in test attraverso Battlefield Labs questo weekend, mette in campo 100 giocatori divisi in 25 squadre, pronti a contendersi la vittoria su una mappa progettata appositamente per questa esperienza.
Il teatro di guerra include una varietà di veicoli, dai carri armati agli elicotteri fino a mezzi più leggeri come i tuk-tuk, che permettono di spostarsi rapidamente e aggiungono ulteriore varietà al gameplay. L'elemento distintivo è il cerchio di fuoco: un anello che non lascia scampo che, come nella tradizione del genere Battle Royale, elimina all'istante chiunque lo tocchi e costringe le squadre a muoversi costantemente verso aree sempre più ristrette.
Ogni giocatore inizia la partita con due gadget legati alla classe scelta, non modificabile durante il match. Avanzando di livello grazie all'esperienza ottenuta da missioni e obiettivi, è possibile sbloccare nuovi tratti e potenziamenti e creare così squadre sempre più affiatate. Le valigette di intelligence che si trovano sulla mappa sono una risorsa fondamentale: garantiscono punti esperienza extra a tutta la squadra e possono ribaltare l'andamento della partita.
Il sistema di loot prevede cinque livelli di armi con accessori, oggetti da lancio, pacchetti d'attacco e drop personalizzati. Gli equipaggiamenti possono essere recuperati da casse, missioni completate, camion blindati o direttamente dai nemici abbattuti. Le missioni dinamiche, inoltre, offrono premi come chiavi di veicoli o unità di ridistribuzione mobile, con le ricompense che vengono lanciate via aerea e diventano subito contese tra più squadre.
La componente di squadra è rafforzata dalla possibilità di rianimare i compagni grazie alla classe di supporto e dall'utilizzo delle unità di ridistribuzione, strumenti pensati per mantenere alta la tensione fino all'ultimo secondo. A rendere il tutto ancora più spettacolare ci pensa la distruttibilità tipica della serie, che permette di radere al suolo edifici e cambiare landamento di un assalto in pochi istanti.
DICE raccoglierà i feedback dei giocatori durante questa fase di test per perfezionare l'esperienza. Al termine della prova, ulteriori dettagli su questa Battle Royale verranno condivisi con la community, che già da ora può scendere sul campo e provare in prima persona questa nuova sfida.
