Battlefield 6: la Stagione 2 segnerà il ritorno delle mappe su larga scala
Battlefield 6 si prepara alla Stagione 2 con la nuova mappa Contaminated, in fase di test su Battlefield Labs. Allo stesso tempo, i Battlefield Studios hanno annunciato il ritorno di Ferrovia di Golmud che rappresenterà la mappa più grande del giocodi Vittorio Rienzo pubblicata il 22 Gennaio 2026, alle 18:23 nel canale Videogames
I Battlefield Studios hanno iniziato a svelare i contenuti della Stagione 2 di Battlefield 6, offrendo un primo sguardo alla nuova mappa Contaminated, protagonista delle prossime sessioni di test su Battlefield Labs. La presentazione è avvenuta tramite i canali ufficiali, accompagnata da una concept art che anticipa atmosfera e ambientazione.
La mappa è collocata in un'area montana caratterizzata da foreste fitte, nebbia e una pista di atterraggio al centro dello scenario. L'impostazione suggerisce un forte equilibrio tra combattimenti a lunga distanza e scontri ravvicinati, con cecchini appostati tra la vegetazione e linee di tiro variabili.
Dal punto di vista delle dimensioni, Contaminated si posiziona tra Eastwood della Stagione 1 e Mirak Valley, risultando paragonabile a mappe già note come San Quintino di Battlefield 1 e Arras di Battlefield V.
Durante i test su Battlefield Labs, gli sviluppatori analizzeranno l'interazione tra veicoli terrestri, presenza aerea e fanteria, con particolare attenzione alla disposizione delle coperture, degli asset ambientali e ai confini degli obiettivi. Il focus riguarda anche il funzionamento delle meccaniche uniche della mappa e gli strumenti messi a disposizione dei giocatori per sfruttarle in partita.
Parallelamente, le sessioni Labs includono test di gameplay aggiuntivi, tra cui le prime prove dell'AH-6 Little Bird, un elicottero leggero previsto per la Stagione 2. L'obiettivo è valutarne il comportamento all'interno dell'ecosistema dei veicoli e le prestazioni nei diversi scenari di combattimento.
Gli studi stanno inoltre portando avanti le verifiche preliminari sul Radar Aereo, sistema chiave per il combattimento in aria, oltre a un pacchetto di bilanciamento dedicato all'interazione tra razzi e veicoli, che coinvolge armi come RPG e lanciatori TOW, insieme a interventi sulla manovrabilità dei mezzi.
Un altro ambito sotto osservazione riguarda il cosiddetto "hit-reg", ovvero la registrazione dell'impatto dei proiettili che saltuariamente è desincronizzata rispetto ai movimenti. Il problema più evidente è il fenomeno conosciuto come "death behind cover" (morte dietro copertura). Secondo il team di sviluppo, si tratta di un'area complessa che richiede iterazioni su più sistemi e validazioni su larga scala.
Guardando oltre Contaminated, è stato confermato il ritorno di Ferrovia di Golmud, storica mappa di Battlefield 4. L'ambientazione non rappresenta un semplice porting dell'originale, ma è stata ricostruita da zero per adattarsi alle meccaniche di Battlefield 6.
L'intento dichiarato è preservarne l'identità, ma al tempo stesso ampliarne il raggio d'azione: Ferrovia di Golmud è progettata per diventare la mappa più grande di Battlefield 6, con spazi di volo più estesi e coperture aggiuntive per i velivoli. Anche in questo caso, Battlefield Labs fungerà da banco di prova prima dell'arrivo in una stagione futura.
Devo dire che nel complesso sono finalmente contento, nel senso che giocandoci ritrovo la sensazione di appagamento e divertimento che avevo con i vecchi BF2 BF3 BF4 e non il fastidio e frustrazione di BF1 BF5 e BF 2042.
Molti non saranno d'accordo ma per me è così, poi de gustibus.
Sia chiaro, prendo una sfracca di legnate (i tempi in cui ero bravino sono lontani) però le prendo con il sorriso (e un po' le do pure io), con gli altri mi incazzavo e basta.
