Battlefield 6: la Stagione 2 segnerà il ritorno delle mappe su larga scala

Battlefield 6 si prepara alla Stagione 2 con la nuova mappa Contaminated, in fase di test su Battlefield Labs. Allo stesso tempo, i Battlefield Studios hanno annunciato il ritorno di Ferrovia di Golmud che rappresenterà la mappa più grande del gioco

I Battlefield Studios hanno iniziato a svelare i contenuti della Stagione 2 di Battlefield 6, offrendo un primo sguardo alla nuova mappa Contaminated, protagonista delle prossime sessioni di test su Battlefield Labs. La presentazione è avvenuta tramite i canali ufficiali, accompagnata da una concept art che anticipa atmosfera e ambientazione.

La mappa è collocata in un'area montana caratterizzata da foreste fitte, nebbia e una pista di atterraggio al centro dello scenario. L'impostazione suggerisce un forte equilibrio tra combattimenti a lunga distanza e scontri ravvicinati, con cecchini appostati tra la vegetazione e linee di tiro variabili.

Dal punto di vista delle dimensioni, Contaminated si posiziona tra Eastwood della Stagione 1 e Mirak Valley, risultando paragonabile a mappe già note come San Quintino di Battlefield 1 e Arras di Battlefield V.

Durante i test su Battlefield Labs, gli sviluppatori analizzeranno l'interazione tra veicoli terrestri, presenza aerea e fanteria, con particolare attenzione alla disposizione delle coperture, degli asset ambientali e ai confini degli obiettivi. Il focus riguarda anche il funzionamento delle meccaniche uniche della mappa e gli strumenti messi a disposizione dei giocatori per sfruttarle in partita.

Parallelamente, le sessioni Labs includono test di gameplay aggiuntivi, tra cui le prime prove dell'AH-6 Little Bird, un elicottero leggero previsto per la Stagione 2. L'obiettivo è valutarne il comportamento all'interno dell'ecosistema dei veicoli e le prestazioni nei diversi scenari di combattimento.

Gli studi stanno inoltre portando avanti le verifiche preliminari sul Radar Aereo, sistema chiave per il combattimento in aria, oltre a un pacchetto di bilanciamento dedicato all'interazione tra razzi e veicoli, che coinvolge armi come RPG e lanciatori TOW, insieme a interventi sulla manovrabilità dei mezzi.

Un altro ambito sotto osservazione riguarda il cosiddetto "hit-reg", ovvero la registrazione dell'impatto dei proiettili che saltuariamente è desincronizzata rispetto ai movimenti. Il problema più evidente è il fenomeno conosciuto come "death behind cover" (morte dietro copertura). Secondo il team di sviluppo, si tratta di un'area complessa che richiede iterazioni su più sistemi e validazioni su larga scala.

Guardando oltre Contaminated, è stato confermato il ritorno di Ferrovia di Golmud, storica mappa di Battlefield 4. L'ambientazione non rappresenta un semplice porting dell'originale, ma è stata ricostruita da zero per adattarsi alle meccaniche di Battlefield 6.

L'intento dichiarato è preservarne l'identità, ma al tempo stesso ampliarne il raggio d'azione: Ferrovia di Golmud è progettata per diventare la mappa più grande di Battlefield 6, con spazi di volo più estesi e coperture aggiuntive per i velivoli. Anche in questo caso, Battlefield Labs fungerà da banco di prova prima dell'arrivo in una stagione futura.