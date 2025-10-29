Battlefield 6 introduce la radio in-game: debutta la playlist ufficiale in collaborazione con Spotify

Electronic Arts rinnova l'esperienza di gioco con l'introduzione della prima radio in-game della serie Battlefield. In collaborazione con Spotify, nasce una playlist ufficiale che unisce artisti leggendari come Limp Bizkit, Dr. Dre e Bob Dylan, trasformando i veicoli di Battlefield 6 e del nuovo REDSEC in veri studi radiofonici virtuali.

Electronic Arts e Battlefield Studios portano la musica al centro dell'esperienza di Battlefield 6 con l'introduzione della prima radio in-game ufficiale della serie. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Spotify, accompagna il lancio della Stagione 1 e di Battlefield REDSEC, arricchendo il gameplay con un elemento inedito per il franchise.

All'interno dei veicoli, in tutte le modalità multiplayer e nella nuova esperienza REDSEC, i giocatori possono ora sintonizzarsi su diverse stazioni radio, selezionando brani che spaziano dal rock al rap fino all'elettronica. La selezione musicale attinge a un repertorio iconico degli anni '90 e 2000, con artisti come Limp Bizkit, Dr. Dre, Bob Dylan, Pantera, Snoop Dogg, Red Hot Chili Peppers e Godsmack.

Per i possessori del Battlefield Pro Battlepass, è disponibile la Battlepass Radio, una stazione esclusiva che include brani di artisti come Pantera e Dr. Dre, mentre tutti gli altri giocatori possono accedere a un set di stazioni generali con una varietà di generi e atmosfere.

Steve Schnur, presidente di EA Music Group, ha commentato: "Con Battlefield 6 stiamo ridefinendo il ruolo della musica nel gaming. Dalla colonna sonora cinematografica di Henry Jackman alle collaborazioni con Limp Bizkit, la musica diventa parte integrante dell'identità culturale del gioco".

L'aspetto musicale di Battlefield 6 è infatti già diventato un fenomeno a sé: la reinterpretazione del brano "Break Stuff" di Limp Bizkit ha accompagnato il trailer multiplayer del gioco, mentre il brano originale Battlefield: The After-Party, frutto della collaborazione tra il gruppo e il compositore Henry Jackman, è stato incluso nella colonna sonora ufficiale, disponibile dal 10 ottobre. Quest'ultima ha superato i 20 milioni di stream globali nelle prime due settimane.

Disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (via Steam, EA App ed Epic Games Store), Battlefield 6 amplia così il suo universo con nuove modalità, una campagna single player e l'inedito REDSEC, titolo free-to-play che sperimenta formule ibride tra battle royale e gameplay a squadre.