Battlefield 6: i giocatori console non potranno escludere quelli PC, Electronic Arts chiarisce

Electronic Arts ha chiarito le regole del crossplay in Battlefield 6 dopo dichiarazioni del responsabile di Ripple Effect. Disattivando la funzione su console, i giocatori affronteranno solo utenti della stessa piattaforma, mentre è confermata l'assenza di opzioni per i giocatori PC

Electronic Arts ha chiarito il funzionamento del crossplay in Battlefield 6, dopo alcune dichiarazioni che avevano generato confusione tra i giocatori. In un evento dedicato al titolo, il publisher ha specificato che la disattivazione del crossplay su console non consente di giocare con utenti di altre piattaforme, contrariamente a quanto affermato in precedenza.

Alcuni giorni fa, infatti, il responsabile di Ripple Effect, Matthew Nickerson, aveva dichiarato che disattivando il crossplay sarebbe stato comunque possibile giocare tra PlayStation e Xbox, escludendo soltanto i giocatori PC. Questa versione è stata successivamente smentita: con il crossplay disattivato, gli utenti PlayStation potranno affrontare soltanto altri giocatori PlayStation, e lo stesso varrà per Xbox.

Quando invece il crossplay è attivato su console, il sistema di matchmaking privilegerà l'abbinamento con altri utenti console, ma resterà sempre la possibilità di incrociare anche giocatori PC. Per gli utenti computer, invece, non è prevista alcuna opzione per disattivare il gioco multipiattaforma.

Il tema è particolarmente sentito nella community: se da un lato il crossplay amplia le possibilità di gioco con amici su piattaforme diverse, dall'altro molti utenti console ritengono che i giocatori PC possano godere di vantaggi tecnici, come frame rate più elevati e l'uso di mouse e tastiera. Il problema più discusso rimane però quello dei cheat, considerati molto più diffusi e semplici da implementare su PC.

A tal proposito, gli sviluppatori hanno ammesso che "non sarà possibile escludere definitivamente i cheater", ma al contempo sarà adottato un "approccio aggressivo" per contrastare il fenomeno.