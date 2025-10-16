Battlefield 6 frantuma i record: oltre 7 milioni di copie e una community in pieno fermento

Electronic Arts ha annunciato che Battlefield 6 ha superato i 7 milioni di copie vendute, stabilendo un nuovo record per la serie. Con oltre 172 milioni di partite online e 15 milioni di ore di streaming durante il weekend di lancio, il titolo segna un ritorno in grande stile per lo storico sparatutto di EA.

Electronic Arts e i Battlefield Studios hanno annunciato che Battlefield 6 ha superato le 7 milioni di copie vendute in soli 3 giorni dal lancio, diventando il capitolo di maggior successo nella storia della serie. Il risultato è accompagnato da altri dati significativi: oltre 172 milioni di partite online giocate su tutte le piattaforme e più di 15 milioni di ore di visione su servizi di streaming come Twitch e YouTube durante il solo weekend di lancio.

I dati ufficializzano le stime già diffuse nei giorni scorsi dagli analisti di Alinea Analytics, secondo i quali circa il 55% dei giocatori proverrebbe da Steam, a conferma della forte presenza del titolo su PC.

Nel comunicato, il general manager di Battlefield, Byron Beede, ha ringraziato la community per il supporto, sottolineando come lo sviluppo di Battlefield 6 sia stato costantemente guidato dal feedback dei giocatori: "Dal concept iniziale fino alla fase di Open Beta, il nostro obiettivo è sempre stato creare il miglior Battlefield di sempre. E questo è solo l'inizio: la prima stagione di contenuti aggiuntivi è in arrivo tra 12 giorni".

Anche Vince Zampella, vicepresidente esecutivo di EA, ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto, ringraziando gli studi coinvolti e la community globale per il supporto. "Non diamo mai per scontati momenti come questo", ha dichiarato. "Abbiamo ancora molto da condividere nelle prossime settimane".

Il successo di Battlefield 6 rappresenta un importante momento di rilancio per il franchise, dopo alcuni capitoli non propriamente amati dai fan. L'ottimo riscontro iniziale potrebbe segnare una svolta anche nei confronti della storica rivalità con Call of Duty, la cui prossima uscita, Black Ops 7, è attesa per il 14 novembre.