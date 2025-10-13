Battlefield 6 è uno spettacolo anche con settaggi minimi: il Frostbite ha sbloccato il suo vero potenziale

Battlefield 6 si conferma un banco di prova ideale per valutare le capacità di PS5 Pro rispetto a PS5 e PC. Nei video analitici realizzati da ElAnalistaDeBits, emergono differenze tangibili sia nelle prestazioni sia nella qualità dell'immagine, sebbene le due console Sony condividano un ottimo livello di ottimizzazione.

Le prove evidenziano un incremento medio di circa 20 fotogrammi al secondo a favore di PS5 Pro, che garantisce una maggiore stabilità del frame rate, soprattutto nelle fasi di gioco più intense. Nelle aree meno complesse, invece, entrambe le console mantengono risultati simili, segno di un lavoro di ottimizzazione certosino realizzato da Battlefield Studios su un motore impegnativo come il Frostbite.

Dal punto di vista grafico, PS5 Pro mostra vantaggi soprattutto nella qualità delle ombre, illuminazione volumetrica e livello di dettaglio generale. Certo, si tratta di differenze difficili da carpire durante il gameplay, soprattutto in multiplayer in cui l'attenzione si concentra esclusivamente sull'azione di gioco.

È interessante notare la capacità di PS5 Pro di gestire impostazioni che mixano l'equivalente di "medio" e "alto" su PC, ovvero una configurazione riservata alle build di fascia media. Tuttavia, il risultato viene raggiunto attraverso la tecnologia di upscaling sviluppata di concerto con AMD, ma che rimane proprietaria di PlayStation ed evidenzia le differenze con la controparte PC.

Su PC, infatti, il titolo raggiunge la sua forma migliore. Nulla di nuovo in realtà, dato che DICE ha sempre avuto un occhio di riguardo per il pubblico con mouse e tastiera. Il primo vantaggio evidente rispetto alle versioni console è la miriade di impostazioni gestibili dall'utente che consentono di adattare l'esperienza alle esigenze del giocatore e all'hardware in uso.

La differenza più evidente, però, risiede proprio nelle tecnologie di upscaling. Se eseguito con una scheda grafica NVIDIA, il DLSS dimostra prestazioni superiori sia alla soluzione adottata da PlayStation 5 Pro che all'FSR di AMD.

In conclusione, le differenze tra PS5 e PS5 Pro non sono così evidenti, così come tra i diversi preset su PC che mantengono tutti un impatto visivo notevole. Sul fronte tecnico, insomma, Battlefield 6 si dimostra un titolo di altissimo livello.