Battlefield 6 debutta tra code infinite e server offline: il day one è già un campo di battaglia

Lattesissimo Battlefield 6 è finalmente arrivato, ma per molti giocatori la guerra è contro i server. Dalle 17, orario di lancio ufficiale, i server risultano instabili e l'accesso alle partite è bloccato da code interminabili. EA e DICE promettono di risolvere la situazione, ma il debutto in questi primi minuti non è dei migliori

Battlefield 6 è ufficialmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam, EA app ed Epic Games Store), ma il lancio non sta andando come previsto. Fin dalle 17, ora di apertura dei server, migliaia di utenti segnalano code di accesso interminabili e server completamente offline, il che rende impossibile entrare nelle partite multigiocatore.

Non è la prima volta che accade con un titolo multiplayer online di questa portata che si accompagna a un'intensa domanda al lancio, con i server che non reggono limpatto. Anche stavolta, la "guerra totale" è rimasta ferma nelle schermate di caricamento. Le segnalazioni arrivano da tutte le piattaforme e sottolineano il fatto che non è possibile accedere a nessuna risorsa di gioco online. Una situazione, per certi versi, normale, che si ripete a ogni lancio di questo calibro, più legata all'impazienza dei giocatori di entrare subito in battaglia che a veri problemi tecnici dei server.

EA e DICE non hanno ancora fornito una finestra precisa per la stabilizzazione dei server, ma la community spera in un miglioramento nel corso della serata. Come da tradizione, nel giorno del lancio il cosiddetto Friday Night vede impegnati anche i membri dello staff degli studi, ma anche questa ricorrenza rischia di saltare. Sono moltissime, del resto, le segnalazioni di malfunzionamenti su Discord.

Un debutto turbolento, dunque, per un titolo che punta a ridefinire l'esperienza multiplayer con mappe distruttibili e un sandbox tattico senza precedenti. Ambientato nel 2027, Battlefield 6 mette in scena lo scontro tra le forze della Pax Armata e le unità speciali della Dagger 13, con nove missioni per la Campagna in solitaria e un comparto multigiocatore che si estende su scenari come New Sobek City e Ponte di Manhattan. In questo articolo trovate le nostre prime impressioni sulle principali modalità di gioco e la grafica di Battlefield 6.

La situazione dei server non cancella l'entusiasmo attorno al lancio, ma per molti giocatori il primo giorno si traduce in una lunga attesa davanti a uno schermo. Se tutto andrà bene, i combattimenti potrebbero finalmente iniziare in tarda serata, quando la pressione sui server inizierà a calare.

Battlefield 6 è disponibile in due edizioni: Standard e Phantom Edition, questultima con skin esclusive, bonus per la Stagione 1 e contenuti aggiuntivi. La prima stagione prenderà il via il 28 ottobre con l'operazione Blackwell Fields, seguita da aggiornamenti fino a dicembre. Ma per ora, l'unica vera missione è riuscire a connettersi.