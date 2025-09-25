Battlefield 6: dall'ultimo State of Play uno spettacolare trailer sulla campagna

Battlefield 6, in uscita il 10 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC, introduce una campagna in stile Bad Company 2. La squadra NATO Dagger combatte la Pax Armata in missioni globali con distruzione estesa e azione spettacolare

Battlefield 6 è tornato a sorprendere i fan con una nuova apparizione durante lo State of Play di Sony, questa volta con un focus dedicato alla campagna single-player. Il gioco, in uscita il 10 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC, promette di riportare in auge quelle atmosfere adrenaliniche e caotiche che hanno reso celebre la saga, con un tocco che ricorda da vicino Bad Company 2.

La campagna segue le vicende della squadra Dagger, unità d'élite della NATO impegnata a fronteggiare la minaccia globale della Pax Armata. L'obiettivo è evitare il collasso totale degli Stati Uniti attraverso missioni distribuite in diversi angoli del mondo. L'antagonista principale è Kincaid, figura oscura che rappresenta il fulcro delle tensioni narrative.

Le missioni presentate mostrano un'ampia varietà di scenari e meccaniche: si passa dal lanciarsi da un aereo in pieno combattimento, all'irruzione in edifici fortificati, fino al distruggere intere strutture con l'inconfondibile livello di distruzione ambientale che da sempre caratterizza il franchise. Non mancano le sequenze più spettacolari, come percorrere viali cittadini a bordo di mezzi corazzati, mentre i giocatori manovrano torrette pesanti.

Battlefield: la campagna e le vibes da classici della serie

In perfetto stile Battlefield, la dinamica interna della squadra gioca un ruolo centrale: i membri del team non sono sempre allineati su come affrontare le missioni, e questo conflitto di visioni richiama direttamente l'approccio narrativo di Bad Company 2, uno degli episodi più amati dai fan per la sua miscela di azione e umorismo.

Sebbene la campagna sia pensata per offrire un'esperienza cinematografica e intensa, il cuore di Battlefield rimane il multiplayer, che torna con una combinazione di modalità classiche e novità. I giocatori potranno cimentarsi in pilastri come Conquest e Rush, oppure provare nuove esperienze come la modalità Escalation, che promette di alzare ulteriormente il livello di sfida e strategia.

Con mappe ampie, distruzione dinamica e un arsenale variegato, Battlefield 6 si prepara a essere un titolo completo, in grado di soddisfare sia chi ama una campagna immersiva e ricca di adrenalina, sia chi non rinuncia al caos organizzato delle battaglie multiplayer.