Battlefield 6: confermata la dimensione del download su PC, ecco quanti GB di spazio dovete avere

Dopo mesi di attesa, i dettagli sul download e la dimensione dei file di Battlefield 6 sono finalmente stati confermati, fornendo ai giocatori PC una chiara idea di cosa aspettarsi prima dell'avvio del pre-load previsto per il 3 ottobre. Nonostante la portata ambiziosa del gioco, il suo peso digitale è sorprendentemente contenuto.

Negli ultimi anni, i titoli AAA hanno raggiunto dimensioni sempre più elevate, spesso oltre i 100 GB, a causa di mappe più grandi, grafica avanzata e sistemi di gioco più complessi.

Call of Duty, ad esempio, è noto per file di grandi dimensioni che richiedono decine di gigabyte di spazio libero. Molti temevano che Battlefield 6, uno dei giochi più ambiziosi della saga e diretto rivale dei titoli di Activision, seguisse la stessa tendenza.

Battlefield 6: i GB su PC e una divisione in pack

In realtà, Battlefield 6 presenta una dimensione totale di 75,97 GB su PC, comprendente sia il gioco base sia i contenuti opzionali. Il gioco principale richiede 48,88 GB, mentre i contenuti multiplayer aggiungono circa 5 GB, e la modalità single-player circa 15 GB. Sono disponibili inoltre pack opzionali: 423 MB per il multiplayer e 7 GB per la campagna single-player. Complessivamente, la modalità single-player pesa quindi 22 GB, mentre il multiplayer richiede poco meno di 5,5 GB con l'HD pack incluso.

Questa dimensione ridotta è particolarmente impressionante se si considerano la grafica avanzata e le meccaniche di distruzione dettagliate di Battlefield 6. Gli sviluppatori di EA e Battlefield Studios hanno sottolineato l'importanza dell'ottimizzazione durante lo sviluppo, e il risultato si riflette in un gioco completo e visivamente ricco, ma con requisiti di spazio più contenuti rispetto a molti concorrenti.

Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X/S, i file potrebbero essere addirittura più piccoli rispetto alla versione PC, anche se le dimensioni ufficiali devono ancora essere confermate. Il pre-load partirà il 3 ottobre, con il lancio completo fissato per il 10 ottobre 2025, generando grande attesa tra i fan.