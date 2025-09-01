Battlefield 6 boccia il ray tracing: non ci sono piani per supportarlo
Battlefield 6 rinuncerà al ray tracing, nonostante le oltre 600 opzioni di gioco, per puntare su performance e accessibilità. Gli sviluppatori spiegano che la scelta mira a garantire fluidità anche su PC meno performantidi Vittorio Rienzo pubblicata il 01 Settembre 2025, alle 09:43 nel canale Videogames
Electronic ArtsBattlefield
Battlefield 6, lo sparatutto probabilmente più atteso di quest'anno, arriverà sul mercato con una scelta precisa: nessun supporto al ray tracing, né al lancio né in futuro. La decisione, confermata dal direttore tecnico di Ripple Effect Christian Buhl a ComicBook, nasce dalla volontà di garantire performance ottimali e un’esperienza accessibile anche a chi utilizza PC di fascia media o bassa.
Secondo gli sviluppatori, l’assenza di ray tracing ha permesso di concentrare gli sforzi sull’ottimizzazione generale del gioco, che metterà a disposizione oltre 600 impostazioni personalizzabili. L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza fluida e bilanciata per il maggior numero possibile di configurazioni, piuttosto che privilegiare chi possiede schede grafiche di alto livello.
Una scelta che è stata condivisa anche dal principale concorrente di Battlefield: Call of Duty. Entrambi i franchise, infatti, hanno ridotto l'enfasi sulle tecnologie grafiche più esigenti per concentrarsi su gameplay e distruttibilità ambientale senza sacrificare le prestazioni.
Tuttavia, i reali scogli dei due nuovi sparatutto saranno i rispettivi anticheat. Ambedue i titoli hanno adottato sistemi che richiedono l'attivazione del "Secure Boot" e del TPM 2.0, il che esclude dal supporto Steam Deck e qualsiasi piattaforma basata su Linux. Per quanto i numeri siano marginali rispetto ai giocatori su Windows, non sono pochi gli utenti che preferiscono piattaforme alternative e, quindi, saranno esclusi dall'accesso al gioco.
16 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
E' inutile in questa tipologia di giochi.. non inutile in generale..
e le skin da clown come facciamo a vederle in game? dovrebbero implementarlo invece
forse nei SP, ma mai online in uno sparatutto, stessa cosa del MFG
Non è CoD.
Comunque si, orpelli inutili, se poi si pensa che uno dei modi migliori per giocare è abbassare tutti i dettagli che fanno rallentare il gioco...
Da una parte sanno che il RT avrebbe escluso ancora più utenza, dall'altra una dichiarazione del genere li rende eroi agli occhi di chi ancora non ha capito a cosa serve il RT in un gioco.
Geni
Da una parte sanno che il RT avrebbe escluso ancora più utenza, dall'altra una dichiarazione del genere li rende eroi agli occhi di chi ancora non ha capito a cosa serve il RT in un gioco.
Geni
Inoltre questa assenza del RT c'era già nella beta, non è che l'han tolto dopo, quindi non capisco di che paraculata tu stia parlando.
D'accordo comunque che è inutile in questo gioco, il raster poi è ben realizzato quì, quindi non se ne sente la mancanza.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".