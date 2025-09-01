Battlefield 6 boccia il ray tracing: non ci sono piani per supportarlo

Battlefield 6, lo sparatutto probabilmente più atteso di quest'anno, arriverà sul mercato con una scelta precisa: nessun supporto al ray tracing, né al lancio né in futuro. La decisione, confermata dal direttore tecnico di Ripple Effect Christian Buhl a ComicBook, nasce dalla volontà di garantire performance ottimali e un’esperienza accessibile anche a chi utilizza PC di fascia media o bassa.

Secondo gli sviluppatori, l’assenza di ray tracing ha permesso di concentrare gli sforzi sull’ottimizzazione generale del gioco, che metterà a disposizione oltre 600 impostazioni personalizzabili. L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza fluida e bilanciata per il maggior numero possibile di configurazioni, piuttosto che privilegiare chi possiede schede grafiche di alto livello.

Una scelta che è stata condivisa anche dal principale concorrente di Battlefield: Call of Duty. Entrambi i franchise, infatti, hanno ridotto l'enfasi sulle tecnologie grafiche più esigenti per concentrarsi su gameplay e distruttibilità ambientale senza sacrificare le prestazioni.

Tuttavia, i reali scogli dei due nuovi sparatutto saranno i rispettivi anticheat. Ambedue i titoli hanno adottato sistemi che richiedono l'attivazione del "Secure Boot" e del TPM 2.0, il che esclude dal supporto Steam Deck e qualsiasi piattaforma basata su Linux. Per quanto i numeri siano marginali rispetto ai giocatori su Windows, non sono pochi gli utenti che preferiscono piattaforme alternative e, quindi, saranno esclusi dall'accesso al gioco.