Battlefield 6 boccia il ray tracing: non ci sono piani per supportarlo

Battlefield 6 rinuncerà al ray tracing, nonostante le oltre 600 opzioni di gioco, per puntare su performance e accessibilità. Gli sviluppatori spiegano che la scelta mira a garantire fluidità anche su PC meno performanti

Battlefield 6, lo sparatutto probabilmente più atteso di quest'anno, arriverà sul mercato con una scelta precisa: nessun supporto al ray tracing, né al lancio né in futuro. La decisione, confermata dal direttore tecnico di Ripple Effect Christian Buhl a ComicBook, nasce dalla volontà di garantire performance ottimali e un’esperienza accessibile anche a chi utilizza PC di fascia media o bassa.

Secondo gli sviluppatori, l’assenza di ray tracing ha permesso di concentrare gli sforzi sull’ottimizzazione generale del gioco, che metterà a disposizione oltre 600 impostazioni personalizzabili. L’obiettivo dichiarato è offrire un’esperienza fluida e bilanciata per il maggior numero possibile di configurazioni, piuttosto che privilegiare chi possiede schede grafiche di alto livello.

Una scelta che è stata condivisa anche dal principale concorrente di Battlefield: Call of Duty. Entrambi i franchise, infatti, hanno ridotto l'enfasi sulle tecnologie grafiche più esigenti per concentrarsi su gameplay e distruttibilità ambientale senza sacrificare le prestazioni.

Tuttavia, i reali scogli dei due nuovi sparatutto saranno i rispettivi anticheat. Ambedue i titoli hanno adottato sistemi che richiedono l'attivazione del "Secure Boot" e del TPM 2.0, il che esclude dal supporto Steam Deck e qualsiasi piattaforma basata su Linux. Per quanto i numeri siano marginali rispetto ai giocatori su Windows, non sono pochi gli utenti che preferiscono piattaforme alternative e, quindi, saranno esclusi dall'accesso al gioco.

matrix00901 Settembre 2025, 09:46 #1
Totalmente d'accordo, completamente inutile, soprattutto in questa tipologia di giochi. Considerando tutto BF 6 è davvero ottimizzato.
bonzoxxx01 Settembre 2025, 09:58 #2
Noooooooo e ora come farò a specchiarmi nelle pozze nel bel mezzo dell'azione per vedere quanto è bello il mio PG?!!
Fabryce01 Settembre 2025, 10:03 #3
Originariamente inviato da: matrix009
Totalmente d'accordo, completamente inutile, soprattutto in questa tipologia di giochi. Considerando tutto BF 6 è davvero ottimizzato.


E' inutile in questa tipologia di giochi.. non inutile in generale..
bobby1001 Settembre 2025, 10:06 #4
Magari torniamo a giocare un po' di più
Titanox201 Settembre 2025, 10:15 #5
Originariamente inviato da: bonzoxxx
Noooooooo e ora come farò a specchiarmi nelle pozze nel bel mezzo dell'azione per vedere quanto è bello il mio PG?!!


e le skin da clown come facciamo a vederle in game? dovrebbero implementarlo invece
pity9101 Settembre 2025, 12:02 #6
Originariamente inviato da: matrix009
Totalmente d'accordo, completamente inutile, soprattutto in questa tipologia di giochi. Considerando tutto BF 6 è davvero ottimizzato.


forse nei SP, ma mai online in uno sparatutto, stessa cosa del MFG
Alodesign01 Settembre 2025, 12:02 #7
Originariamente inviato da: Titanox2
e le skin da clown come facciamo a vederle in game? dovrebbero implementarlo invece


Non è CoD.

Comunque si, orpelli inutili, se poi si pensa che uno dei modi migliori per giocare è abbassare tutti i dettagli che fanno rallentare il gioco...
Kirov HC01 Settembre 2025, 12:03 #8
per giocare in modo competitivo poi devi settare i dettagli a ultralow in 800x600
carloUba01 Settembre 2025, 14:50 #9
Hanno detto ieri che la stragrande maggioranza dell'utenza che ha partecipato alla beta era sotto i requisiti consigliati per cui questa scelta la vedo molto paracula.
Da una parte sanno che il RT avrebbe escluso ancora più utenza, dall'altra una dichiarazione del genere li rende eroi agli occhi di chi ancora non ha capito a cosa serve il RT in un gioco.

Geni
Ripper8901 Settembre 2025, 15:08 #10
Originariamente inviato da: carloUba
Hanno detto ieri che la stragrande maggioranza dell'utenza che ha partecipato alla beta era sotto i requisiti consigliati per cui questa scelta la vedo molto paracula.
Da una parte sanno che il RT avrebbe escluso ancora più utenza, dall'altra una dichiarazione del genere li rende eroi agli occhi di chi ancora non ha capito a cosa serve il RT in un gioco.

Geni
L'RT non necessariamente deve essere obbligatorio, poteva essere attivabile opzionalmente, come è stato nei precedenti due capitoli.
Inoltre questa assenza del RT c'era già nella beta, non è che l'han tolto dopo, quindi non capisco di che paraculata tu stia parlando.
D'accordo comunque che è inutile in questo gioco, il raster poi è ben realizzato quì, quindi non se ne sente la mancanza.
