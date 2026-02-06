Baldur's Gate 3 diventa una serie TV: produzione e sviluppo nelle mani di HBO Max

HBO sta sviluppando una serie TV di Baldur's Gate che continuerà la storia di Baldur's Gate 3. Craig Mazin sarà creatore e showrunner del progetto. La serie avrà nuovi protagonisti, ma includerà personaggi del gioco

HBO ha ufficialmente avviato lo sviluppo di una serie TV ambientata nell'universo di Baldur's Gate, uno dei franchise fantasy più amati del mondo dei videogiochi. Secondo quanto riportato da Deadline, la nuova produzione sarà una continuazione diretta degli eventi di Baldur's Gate 3, il pluripremiato RPG di Larian Studios che ha conquistato pubblico e critica.

Alla guida del progetto c'è Craig Mazin, figura di primo piano della televisione contemporanea, noto soprattutto per essere co-creatore e showrunner di The Last of Us. Mazin ricoprirà numerosi ruoli chiave nella serie di Baldur's Gate, tra cui creatore, sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner, confermando l'importanza strategica del progetto per HBO.

La serie presenterà nuovi protagonisti, ma non rinuncerà ai personaggi già noti ai fan del videogioco. L'intenzione, secondo Deadline, è quella di far tornare alcuni personaggi di Baldur's Gate 3, e Mazin avrebbe già in programma di contattare i membri del cast originale del gioco con idee concrete su come integrarli nella trasposizione televisiva. Questo approccio mira a mantenere una forte continuità narrativa, pur aprendo la porta a nuove storie e punti di vista.

La serie TV di Baldur's Gate 3 verrà distribuita da HBO Max, ulteriori dettagli ed elementi

Al momento, non è stata annunciata una data di uscita, né una finestra temporale precisa per il debutto della serie. È stato inoltre confermato che Larian Studios non è direttamente coinvolta nello sviluppo della produzione, come riportato da Geoff Keighley, anche se l'opera si baserà chiaramente sul mondo e sugli eventi creati dallo studio in collaborazione con Wizards of the Coast.

Craig Mazin ha espresso grande entusiasmo per il progetto, dichiarando di aver trascorso quasi 1000 ore nel mondo di Baldur's Gate 3 e definendo la serie "un sogno che si avvera". Il suo legame con il gioco è tutt'altro che superficiale: secondo quanto riportato, Mazin ha persino completato Baldur's Gate 3 nella difficilissima Honour Mode, una sfida riservata ai giocatori più esperti.

Parallelamente a Baldur's Gate, Mazin è ancora impegnato nella realizzazione della terza stagione di The Last of Us, che potrebbe rappresentare l'ultima per la serie HBO. Il co-creatore dello show, Neil Druckmann di Naughty Dog, ha annunciato lo scorso anno la sua decisione di allontanarsi dal progetto televisivo per tornare a concentrarsi sullo sviluppo dei giochi dello studio.