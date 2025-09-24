Baldur's Gate 3 adesso supporta nativamente Steam Deck e il merito è di un singolo sviluppatore

A primo impatto potrebbe sembrare incredibile, eppure sembra che sia stato un singolo sviluppatore ad affrontare un aspetto critico di Baldur's Gate 3: la compatibilità con Steam Deck. Non sappiamo il nome di questo "benefattore", ma è stato un singolo dipendente di Larian Studio a fornire la compatibilità nativa con la portatile di Valve.

Il problema della compatibilità con Steam Deck è stato segnalato da numerosi giocatori. Di per sé il gioco è compatibile con la console, ma sfrutta il layer di compatibilità Proton che consente di eseguire i giochi Windows sugli OS basati su Linux. Questo, inevitabilmente, penalizza le prestazioni in maniera più o meno marcata.

someone forgot to mention there’s a new native Steam Deck build https://t.co/XoAvjntRuy — Larian Studios (@larianstudios) September 23, 2025

Stando a quanto condiviso da Swen Vincke, a capo dello studio, l'ottimizzazione è il risultato dell'iniziativa di un solo sviluppatore che era assolutamente insoddisfatto delle performance del gioco su Steam Deck. Così, nel suo tempo libero, si è dedicato a quello che Larian ha rilasciato come "Hotfix 34".

"La build nativa per Steam Deck è stata avviata da un singolo ingegnere che desiderava ardentemente una versione più fluida del gioco su Steam Deck e così ha iniziato a lavorarci dopo l'orario di lavoro. Quando l'abbiamo provata, siamo rimasti tutti sorpresi da quanto funzionasse bene e quindi non ci è voluto molto per convincerci a impegnarci e pubblicarla".

Il lavoro svolto dallo sviluppatore, non dimostra soltanto quanto la passione e la determinazione favoriscano il raggiungimento degli obiettivi, ma anche e soprattutto quanto l'ottimizzazione incida sul risultato finale.

La capacità di una singola persona di migliorare sensibilmente le prestazioni di un gioco evidenzia quanto, in particolare dai grandi publisher, questo aspetto venga trascurato, mentre con un intero team a disposizione, probabilmente, basterebbe un investimento di risorse piuttosto esiguo.